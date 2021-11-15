〈台泥法說〉2030年NHOA營收目標成長15倍 南歐充電樁市占15%

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日召開法說，對於外界關注的綠能、儲能布局，董事長張安平也對外揭櫫進度，儲能子公司 NHOA 的十倍成長計畫，預計 2030 在南歐充電樁市場達到 15% 市占率，營收將是 2022 年的 15 倍。

台泥總經理李鐘培補充，NHOA 在 2025 年時，充電樁在歐美的銷售量達到每週 1.5 萬個，儲能系統裝置 2025 年目標達到 2 GWh；先前與西澳電力公司合作儲能案場 200Mhw，預計明年底營運，也將在台泥蘇澳廠及花蓮和平廠打造全台最大的儲能系統發電區。

再生能源方面，張安平表示，集團投入多方面綠色能源發展，包括太陽能，風能，地熱，海洋等再生能源的發電方法，再生能源必須與電力儲能配合才能發展出最好的綜效、讓能源使用越來越多元化。

此外，台泥子公司和平電廠也持續研發燃煤與生質燃料的混燒技術，以利降低二氧化碳排放，台泥今年再生能源建置量 281.58MW，預計 2025 年再生發電裝置目標 500MW。

張安平強調，台泥的第一艘諾亞方舟已經開始建造，從高雄的鋰電池工廠開始，計畫綠電儲能的全球佈局也已經展開，NHOA 未來的發展會是台泥碳中和行動中重要的一個投資。