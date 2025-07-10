亞泥上半年營收約持平去年同期 大陸市場表現優於預期
鉅亨網記者彭昱文 台北
亞泥 (1102-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 352.6 億元，月減 5.5%、年減 12%，上半年營收 352.6 億元，約持平去年同期，亞泥表示，中國大陸市場呈顯價格逐步回穩情況，透過靈活的銷售策略，整體表現仍可優於市場預期。
台灣市場方面，亞泥說明，主要動能來自水泥銷量持續回升，相較於去年同期花蓮地震造成低基期效應，今年市場保持回暖。此外，子公司亞東預拌、和嘉惠電廠二期表現，以及遠龍不鏽鋼營收成長，也讓整體營收保持穩定。
亞泥表示，在全球政經局勢依然不確定的情況下，將持續深化本業發展，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，具備穩健經營實力與風險應對能力。
台泥 (1101-TW) 也於今日公告 6 月營收 101.07 億元，月減近 2 成、年減 26%，不過，上半年營收 703.8 億元，仍年增 8.6%。
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