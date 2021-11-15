傳奇投資人葛拉漢：特斯拉股票正處於泡沫中

傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 認為，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股票正處在泡沫之中，要實現股東巨大期望的可能性為零。

葛拉漢在接受採訪時表示，特斯拉的如今的估值是假設它不僅會取得成功，成為是資本主義史上最偉大的公司，而且還會較 FAANG 等巨頭的成功多出好幾倍，這是一個很大的期望。但是，特斯拉如今的股價營收比卻是臉書、亞馬遜等的好幾倍。

葛拉漢警告，特斯拉已經處在泡沫之中。每一家大型汽車公司，像是賓士、BMW、福斯等，如今都已經在發展電動車。特斯拉將會面臨一些激烈的競爭，要達到預期的股價是不可能的。

葛拉漢也指出，與 1929 年大崩盤前或科技、房地產泡沫期間相比，如今的投資者更加盲目樂觀。「資產價格永遠不會下跌，要做的就是買入，有這樣想法的人比以往任何時候都還要更多。當下跌來臨時，可能會是比美國歷史中任何時候都要更大。」葛拉漢說。

葛拉漢先前也曾對美股泡沫發出警告，他表示，此次的泡沫和 1929 年大蕭條時期相比恐將更加瘋狂，因為市場是如此的自信，以至於對任何壞消息都不屑一顧。但是，這種情況不會永遠持續下去，他預計未來幾個月會出現大幅下跌。

著名大空頭 Michael Burry 也曾表示，美股現在正處在「歷史上最大的泡沫當中」。Burry 在推特上表示：「人們總是會問我現在市場上發生了什麼，這很簡單，股市正處在有史以來最大的投機泡沫當中，規模達到兩個數量級。」