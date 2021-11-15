元宇宙推升頻寬需求暴增 是方國際客戶急增IDC機房用量

隨著 Meta(FB-US)、Google(GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 等國際大廠積極搶佔元宇宙商機，為因應未來更多頻寬需求，是方 (6561-TW) 已感受各大廠擴充雲端、IDC(網路數據中心) 機房需求，總經理劉耀元證實，國際業者近期擴建計畫明顯較積極，並陸續洽談新機房用量，新機房滿載後，營收、獲利可望倍數成長。

元宇宙被視為強化版的虛擬 / 擴增實境 (VR/AR) 應用，消費者透過輕巧的頭戴、眼鏡裝置達到沉浸式體驗，除需要大頻寬、低延遲網路，虛擬世界呈現的說話語音、四肢活動等數據也都必須上傳至雲端，推升 IDC、頻寬需求暴增。

劉耀元指出，元宇宙相關應用服務推出後，大幅帶動頻寬需求，國際雲端客戶近期陸續提出 IDC 機房擴充計畫，腳步較過去幾年更積極，除為元宇宙布局外，居家上班型態帶動雲端化趨勢成形。

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方，三大業務包括數據、雲端、IDC 機房等，主要客戶除國內外電信商、企業客戶外，更涵蓋國際大尺，包含 Meta、Apple(AAPL-US)、Google、Amazon(AMZN-US)、Microsoft、Netflix(NFLX-US) 等都是合作夥伴。

是方既有 3 棟 IDC 機房使用率幾乎已達 100%，供不應求狀況下，斥資 20 億元建置新 IDC 機房，使用量將多出 50%、電力容量擴增 1 倍以上，預計明年下半年客戶將陸續下訂機櫃，2024 年開始有營收貢獻。

是方受惠三大業務營運動能強勁，法人估明年營收可望年增 6-8%，預期新機房啟用滿載下，營收獲利將大幅跳增，年營收至少 50 億元起跳。

是方第三季稅後純益 1.76 億元，季增 12.1%、年增 16.6%，每股純益 2.49 元；前三季純益 5 億元，年增 12.4%，每股純益 7.1 元。