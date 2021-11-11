女股神：特斯拉在本週大跌僅僅是短暫變化

據報導，有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 是電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 的大多頭，儘管本週特斯拉經歷了一波的拋售，她仍然認為特斯拉股價有望在 5 年內達到 3,000 美元。

特斯拉在本週下跌了約 14%，此前該公司執行長馬斯克曾在推特上發起了一項民意調查，詢問是否應該出售自己持有的 10% 股份，導致特斯拉的市值一度蒸發了超過 2000 億美元。特斯拉股價在週三回升，收漲 4.34% 至 1067.95 美元。馬斯克也兌現了承諾，賣出價值約 11 億美元的持股。

伍德在接受採訪時表示：「一旦股價對該消息做出反應並隨之下跌時，投資者動能立即會跟著轉向。但對我們來說，那只不過是個短暫的變化。」

伍德長期以來一直是特斯拉的支持者，旗下的方舟創新 ETF(ARKK-US) 將該公司視為最大的持股。儘管上週連續三天從 ARKK 賣出特斯拉股票，但特斯拉在該基金的占比仍然將近 10%

針對馬斯克的民意調查和賣股決定，伍德認為他必須要這麼做，因為他有一筆與股票期權相關的巨額稅單。「作為股東我不希望他承受壓力，我希望他覺得自己很安全，狀況良好，這樣他才能繼續他的工作。」伍德說道。

伍德曾表示，她認為市場低估了平台與平台匯聚的效應，在所有公司當中，特斯拉因為整合了三種平台，能源儲存、人工智慧 (AI) 和機器人學習，特別享有優勢。