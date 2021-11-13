〈紐約匯市〉高通膨衝擊消費者信心 美元翻黑 周線仍寫近3個月最大升幅  

密大 11 月消費者信心驟降，導致美元對一籃子貨幣周五 (12 日) 略為回軟，但本周在通膨數據加深市場對聯準會 (Fed) 升息預期的帶動下，美元累計勁揚逾 0.8%，寫下近三個月來最大升幅。土耳其里拉跌勢不止，已貶破 10 里拉整數關卡，再創新低。

美元在密大 11 月消費者信心指數出爐後翻黑。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.04% 至 95.116，盤中一度跌至 94.991，而早盤曾漲到去年 7 月來的高點。

不過 DXY 本周仍累計上漲約 0.85%，是 8 月 22 日迄今最大單周漲幅。

密大 11 月消費者信心從上月的 71.1 驟跌到 66.8，觸及十年低點，反映通膨飆升正導致家庭生活水準下降，而無人認為決策官員為緩解此問題做了足夠的努力。

美國短天期債券殖利率上揚，5 年期公債殖利率觸及去年 2 月以來高點，主因是投資人本周增強 Fed 不得不提早升息的押注。

富國銀行總經策略師 Erik Nelson 說：「消費者顯然更擔心實質收入成長，目前通膨增速超過工資增速，正在打壓市場信心。人們對經濟成長擔憂升高，使美元對大多數或幣走低。特別是因為美債殖利率下滑，美元兌日圓也走軟。」

美元兌日圓貶 0.14% 至 0=113.915 日圓，盤中一度低至 113.77 日圓。

雖然周五的數據令某些分析師感到意外，但他們普遍仍看好美元前景。周三的報告顯示，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率攀升到 6.2%，是 30 年來新高，令人對 Fed 的通膨暫時論打了一個問號。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shuan Osborne 說，市場明顯仍關注通 彭，應該意味著美元可以獲得相對良好的支撐，Fed 行動值得密切關注。

市場目前預期 Fed 可能在 7 月啟動疫後首次升息，11 月之前可能再升一次。根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 數據顯示，7 月升息機率從一個月前的不到 30% 上升到 50%。

儘管美元疲軟，歐元兌美元周五紐約尾盤仍貶 0.06% 至 1.1443 美元，稍早一度扁至 1.1433 美元，是 16 個月低點。

投資人對歐元前景日益悲觀，因為歐洲央行 (ECB) 不太可能在經濟放緩的情妄下，短期內改變極為鴿派的政策立場。

英鎊兌美元上揚 0.39%，從盤中稍早的今年低點反彈，除了得力於美元疲軟，另一個因素是歐盟表示正和英國就北愛問題磋商。

觸底回升讓英鎊多頭得以喘一口氣，但從技術指標和基本面來看，英鎊可能繼續走貶。

兌風險敏感的澳幣回升，兌美元上揚 0.53% 至 0.733 美元，稍早曾觸及一個月低點 0.7277 美元。

土耳其里拉再創新低，是近日來第三度，目前已貶破 10 里拉兌 1 美元整數關卡，凸顯市場對土耳其央行很快會再次降息的擔憂。

比特幣下跌 1% 至 64104.89 美元。

截至周六 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：