通膨隱憂支撐美元走勢 短線上看96

通膨引發金融市場震盪，富蘭克林證券投顧表示，市場對升息的預期提前到明 (2022) 年 7 月，美元指數短線可望在對通膨擔憂升級的支撐下續強，站穩 95 關卡後不排除續朝 96 價位邁進。

美國總統拜登在 10 月通膨數據出爐後表達對通膨的不安，並將扭轉目前通膨趨勢視為當務之急，宣布將對美國能源行業中的市場操縱或價格欺詐行為予以反擊，聯準會副主席克拉里也承認當前通膨率遠高於聯準會認為適當的水準，並明確指出通膨、失業率與 GDP 三項指標如果持續改善，到 2022 年底前將可望滿足升息條件。

1200 億元的美元公債的標售需求冷清也反映市場對聯準會行動太慢的擔憂，目前的美債價格並不具備吸引力，市場押注聯準會將更快收緊政策，對升息的預期提前至明年 7 月，美元短線可望在對通膨擔憂升級的支撐下續強。

在歐元部分，歐元自跌落 10 月初以來的整理區間底部 1.152，短線若無法站回，恐進一步下探 1.14 價位，但著眼德國新聯合政府可望於聖誕節前確定，目前德國社民黨、綠黨與自由民主黨已正式開始三方組閣談判，這個聯盟將由社民黨領導，黨魁蕭茲預期未來將增加政府支出以刺激經濟復甦，可望為歐元中期走勢帶來提振效果。

另外，英國下週則將迎來關鍵的十月失業補助申請數據，若就業市場未因疫情失業補助計畫於 9 月底結束而明顯轉弱，則央行於 12 月升息的機率將大為提升，可望支撐英鎊走強；日圓則預估仍在 114 附近震盪，反映美國的通膨與升息壓力。

