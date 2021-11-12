南韓進口價格暴增36% 通膨壓力加劇 料推動央行持續升息

南韓央行周五 (12 日) 公布，10 月南韓進口價格連續第六個月上漲，創近九年新高，原油和大宗商品價格上漲，通膨壓力加大。

數據顯示，10 月份進口物價指數年增 35.8%，是自 2008 年 10 月的 47.1% 以來的最快漲幅。月增幅度也高達 4.8% 至 130.43，連續六個月上升至 2013 年 2 月以來最高。

南韓央行將在本月晚些時候舉行會議，預計總裁李柱烈將再次升息。

在指數的組成部分中，原油和液化天然氣價格年增幅度達到一倍多。以月增幅度計算，礦產品進口價格上漲 11.1%，煤炭和石油產品進口價格上漲 10.8%。

央行價格統計主管 Choi Jin-man 表示，主要受到國際石油和原材料價格上漲，造成進口價格揚升。

10 月份出口價格也較 9 月份上漲 1.6%，至 10 月份的 116.18，連續第 11 個月保持增長。與去年同期相比，價格上漲了 25.3%。

不過，電腦、電子和光學設備出口價格，較 9 月下跌 2.2%。Choi 指出，特別是晶片價格下跌，降幅 3.5%，這是今年以來的首次下降。

央行官員近期表示，在全球大宗商品價格上漲和供應鏈中斷的情況下，更高通膨率可能比最初預期持續更久時間。