南韓10月通膨率衝高至3.2% 創近10年來新高

南韓 10 月的消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，創下近 9 年 9 個月來的最高升幅。近 6 個月來，南韓通膨水準一直維持在 2% 以上，在上月更出現睽違 10 年的 3% 以上數字。隨著國際原油等的價格飆升，未來南韓恐出現更進一步的通膨現象。

南韓統計廳週二 (2 日) 發布最新消費者物價動向，10 月 CPI 報 108.97(2015 年 = 100)，年增 3.2%。

南韓 CPI 去年 5 月曾年減 - 0.3% ，在今年年初也維持在 0% 至 1% 左右水準，不過到了 4 月之後就一直保持在 2% 之上，10 月份更衝破 3% 關卡。南韓最近一次是在 2012 年 2 月 (3.0%) 創下 3% 以上紀錄。

觀察 10 月的主要物價表現，石油類價格年增 27.3%，創下 2008 年 8 月 (27.8%) 以來的最大上揚率。伴隨著石油類的價格上揚，工業製品價格報年增 4.3%。工業製品價格上揚對整體通膨率影響最大，貢獻度達 1.4%。

農畜水產品的價格年增 0.2%。和前月相比下滑了 3.5%，也是連續第 3 個月月比下滑。

服務價格年增 3.2%，特別是公共服務價格報年增 5.4%，出現 2001 年 10 月 (5.4%) 以來的最大升幅。

其中，行動通訊費用年比急遽上揚 25.5% ，這與南韓政府在去年 10 月針對年滿 16 至 34 歲和 65 歲以上民眾，一律給予 2 萬韓元的費用補貼有關。試算顯示，若沒有該項補貼政策，南韓 10 月通膨率可能只有 2.5%，和 9 月份的水準相同。

此外，南韓上月電費價格上揚 2.0%，外食等個人服務價格上揚 2.7%。

南韓統計廳官員表示，今後隨著消費心理的恢復，個人服務價格預料會跟著上揚，此外，國際原油價格的上漲，也應該會帶動工業製品價格的上揚。另外，燃油稅的調降，預料會影響接下來的 CPI 表現。