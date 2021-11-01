南韓10月出口年增24% 連續8個月實現兩位數成長

據南韓產業通商資源部週一 (1 日) 公布的最新數據顯示，儘管全球供應鏈問題持續，但受惠於市場對半導體等商品的強勁需求，南韓 10 月出口較去年同期成長 24%，連續第 8 個月實現兩位數增長。

數據顯示，南韓 10 月出口額達到 555.5 億美元，年增 24%，高於 9 月份的增長 16.7%，並創下有紀錄以來單月出口額第二高，但升幅低於經濟學家預估的 27.9%。期間內，半導體出口年增逾 28% 至 111.7 億美元。

南韓 10 進口額則是達到 538.6 億美元，年增 37.8%，低於市場預期的 41.0%。南韓 10 月貿易順差為 16.9 億美元，連續第 18 個月維持順差。

南韓今年前 10 個月累計出口已經達到 5232 億元，超過去年全年出口總額的 5125 億元，創下歷史新高。

市場對南韓的記憶體晶片、機械、石化產品和鋼鐵的需求依然強勁，而汽車出口則因晶片短缺而受到壓抑。南韓對所有主要市場的出口均有所擴大。

南韓 10 月份出口數據強勁，市場也預期南韓央行將在本月升息。南韓央行總裁李柱烈曾表示：「依照我們目前所作的經濟預測，在 11 月進行利率調升應該不會有太大困難。」

南韓央行 8 月將政策利率調升 1 碼至 0.75%，是近 3 年來首度升息。此外，這也是在疫情時期，亞洲主要央行當中收緊貨幣政策首例。南韓央行預估，今年南韓經濟將成長 4.0%。