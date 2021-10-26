南韓第三季GDP季增0.3% 全年4%成長率恐難達標

南韓央行 (Bank of Korea) 26 日公布，Q3 實質 GDP(國內生產毛額) 季增 0.3%(初值)，連 5 季正成長。但由於 Q3 的 COVID-19 疫情再度升溫，個人消費萎縮，2021 全年能否順利達成 4% 成長目標被打上問號。

南韓個人消費約占該國 GDP 的 50%。Q3 GDP 表現因消費低迷而大受影響，較前一季減少 0.3%，是睽違 3 季以來首見萎縮。食品、飲料等非耐久財的消費增長，但餐飲、住宿和娛樂服務等行業的消費減少。

南韓 COVID-19 新增確診在跨入 7 月之後快速增加，9 月下旬日均新增確診逼近 3000 人。南韓當局為此實施嚴格的防疫作為，嚴重打擊消費。

另一方面，占南韓 GDP 約 4 成比例的出口，在 Q3 報季增 1.5%、睽違 2 季之後出現增長。主要在石油製品、機械及設備的出口等出現增長。

南韓央行先前預測 2021 年全年 GDP 成長率將達到 4%。南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基今天 (26 日) 在他個人的臉書 (Facebook) 表示，「自去年 Q3 開始就一直持續快速回溫的景氣，有部分出現調整。消費在疫情因素下出現減少，實在可惜。」並表示「為了讓景氣能夠在 Q4 順利復甦，將會階段性讓日常生活回歸以往。」