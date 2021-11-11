美債殖利率全線揚升 交易員不相信通膨是暫時的

在美國通膨數據高於預期，突破 30 年高點之後，美債殖利率周三 (10 日) 一路攀升。周三下午 30 年期債券拍賣不佳後，殖利率漲勢更強，因需求疲軟導致公債價格走低，殖利率上升。

這一數據也帶給聯準會壓力，要求其放棄超鴿派的貨幣政策立場。

數據顯示，美國 10 年期公債殖利率周三由從 1.44% 左右反彈至超過 1.56%，這是自 9 月 23 日以來的最大單日漲幅，當時因聯準會點陣圖呈現鷹派，使市場措手不及。

10 年期殖利率走高之際，其他天期的利率也上漲。2 年期突破了 0.51%，5 年期漲至超過 1.20%，7 年期來到 1.45% 以上，30 年期也升至 1.90%。

(鉅亨網圖表)

值得注意的是，美國 5 年期與 30 年期公債殖利率差，周三收窄至 2020 年年中以來最低，這種態勢通常預示著對經濟疲軟的預期。

如果市場參與者仍然相信聯準會的論點，即當前的通膨飆升將是暫時的，並且通膨將在 2022 年底和 2023 年回到 2.0% 的目標，那麼債券可能不會被如此沉重地拋售，意味著市場認為，這種暫時性的論點是不正確的。

BMO 美國利率主管 Ian Lyngen 發布報告稱，總體而言，聯準會基於消費者物價將在 2022 年放緩的基本假設，對通膨的解讀令人不安，投資者預期更快升息。

加拿大 CI 金融公司旗下 GSFM 的投資顧問 Stephen Miller 表示，債券市場擔心，聯準會會讓通貨膨脹變得如此失控，以至於最後會猛踩煞車，反讓經濟受害。