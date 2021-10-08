MCU大廠瑞薩：因強震而停機的設備 將於8日重啟運作

日本車用 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 週五 (8 日) 發出聲明稿表示，該公司的那珂工廠 (日本茨城縣) 因昨 (7) 日晚間的地震造成部分設備暫時停機，而目前預估在 8 日當天就能恢復正常運作。

那珂工廠的曝光設備在偵測到地震所造成的搖晃之後自動停止，目前廠方正在進行品質檢查，待確認工作完成就會重啟運作。

另外在其他工廠的生產線方面，距離震央不遠、位在群馬縣的高崎工廠，生產作業則是一切照常。

日本關東地區在日本時間 7 日晚間 10:41 左右發生規模 5.9 強震，在東京都和埼玉縣都觀測到震度 5 強，千葉縣和神奈川縣的震度也接近 5。日本氣象廳表示，這是自 2011 年 311 大地震發生以來，東京 23 區首度觀測到震度 5 強的地震。

這起地震的震央位置在日本千葉縣的西北方，地震深度 75 公里，屬於中層地震。根據日本《每日新聞》8 日報導，目前得知首都圈的一都三縣 (東京、千葉、埼玉、神奈川) 有 51 人在這起地震當中受傷，其中有 4 人傷勢嚴重。

另外在千葉縣的一座煉油廠、還有埼玉縣的一棟民宅發生火災，不過火勢已迅速撲滅。

鐵路運輸在地震發生後出現停駛和誤點等情形，高速公路也一度暫時封閉。

日本國土交通省表示，這起地震計有 5.58 萬台電梯緊急停止，其中大多數都發生在首都圈。有 28 台電梯發生民眾受困的情形，所幸都已順利救出。