負面風波不斷 傳電動車新創Lordstown遭美司法部調查 股價大跌近11%

華爾街日報 (WSJ) 周五 (2 日) 引述知情人士報導，司法部正對近期陷入困境的電動皮卡新創 Lordstown (RIDE-US) 進行刑事調查，該股應聲大跌近 11%。

知情人士表示，美國司法部正對 Lordstown 進行初步調查。Lordstown 發言人表示，該公司致力於配合任何調查和詢問，並期待與新領導團隊一起專注於生產。

除了司法部外，Lordstown 先前也遭美國證券交易委員會 (SEC) 盯上。SEC 今年 2 月要求 Lordstown 提供訊息，並對 Lordstown 上市與預購訂單的消息發出傳票。

遭到司法部調查的消息傳出後，Lordstown 周五大跌近 11%，以每股 9.23 美元作收。該起刑事調查是該公司面臨的最新挑戰，隨著時間逼近公司設下 9 月開始限量生產 全尺寸電動皮卡 Endurance 的目標，Lordstown 好幾個月以來壞消息纏身。

壞消息不斷

Lordstown 於 2019 年接收一家前通用汽車廠房，然後去年透過特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市，一開始因為投資者熱情押注在電動車領域的新創公司，Lordstown 股價初期跟著大漲，後來因為初期營運表現令投資人失望，Lordstown 和其他電動車新創股價紛紛走軟。

今年 2 月 5 日， Lordstown 高層趕在該公司公布第一季財報前，進行一系列股票拋售，之後公布的業績低於市場的預期，讓 Lordstown 的內部控制遭到外部會計師和證券律師質疑。

隨後賣空者興登堡研究 3 月指出， Lordstown 誇大預訂訂單，且 9 月開始生產皮卡的計畫也落後。該公司也在一周後證實 SEC 正在進行調查。

然而負面消息並未就此打住，5 月下旬由於消耗現金的速度比預期的要快，因此需要籌集更多資金，並在 6 月初重新提出 2020 年財報，修正該公司未來 12 個月的經營疑慮，五天後執行長與財務長皆辭職。

Lordstown 於 6 月 14 日宣布更換高層以來，持續調整路線，任命 Becky Roof 為臨時財務長，並聘請 AlixPartners 子公司、重組顧問公司 AP Services 來協助。

Lordstown 總裁 Rich Schmidt 在 6 月中旬表示，該公司與客戶簽署具有約束力的預購訂單，將占該公司第一個全年產量。然而，兩天後公司發表澄清聲明，表示該訂單不具有約束力。