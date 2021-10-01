鴻海赴美做電動車！2.3億美元買Lordstown俄亥俄廠、另以5千萬美元入股

鴻海 (2317-TW) 與美國電動卡車新創公司 Lordstown(RIDE-US) 達成電動車合作協議，總交易價值 2.8 億美元，鴻海將以 2.3 億美元買下 Lordstown 俄亥俄州車廠，並投資 5000 萬美元取得普通股。本協議不具法律約束力，仍待雙方協商。

Lordstown 執行長 Daniel Ninivaggi 在美國當地周四 (30 日) 說，兩家公司已經敲定不具法律約束力的協議，不計部分資產，以 2.3 億美元把工廠和不動產賣給鴻海。雙方並簽署入股協議，由鴻海取得 Lordstown 價值 5000 萬美元普通股，將由鴻海在該工廠製造，加速推出 Endurance 電動皮卡。

根據 Ninivaggi ，雙方達成的協議以電動皮卡的特定成本為基礎，Lordstown 將支付額外費用，最終無論雙方的合作談判結果如何，鴻海將立即認購 5000 萬美元股份。

Ninivaggi 說，兩家公司預定 10 月 31 日之前敲定最終購買協議，交易完成時間可能落在明年 4 月。

彭博周四稍早披露電動車合作傳聞，激勵 Lordstown 股價股價開高，早盤一度漲 21%，收盤仍漲 8.4% 至每股 7.98 美元。盤後合作消息獲證實，Lordstown 盤後股價續漲 7.52%。

這筆交易讓兩家公司獲得彼此渴望的資源，Lordstown 可取得迫切需要的資金，加快實現量產並推出該公司首款電動皮卡，鴻海則可在北美建立生產據點，打造開放資源電動車平台，並為 Fisker(FSR-US) 等代工。

Ninivaggi 受訪時說：「這筆交易重點在策略合作、更甚於出售工廠。我們必須找到在汽車產業取得規模的方法，鴻海有願景，製造能力很強大，而且能用比我們更快的速度讓工廠運作。」

Lordstown 當年以 2000 萬美元，買下俄州這座原本屬於通用汽車 (GM-US) 、巔峰時期一度聘僱 1 萬人的工廠。Lordstown 正加緊生產腳步，希望明年初推出 Endurance，但即使皮卡獲得消費者熱烈回響，俄州廠短時間內也無法發揮最大效益，如果 Lordstown 能出售該廠、獲得鴻海幫助，能提高槓桿效益。