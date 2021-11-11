美再生能源布局快馬加鞭 明年太陽能、風電建置料創新紀錄

標普全球 (S&P Global) 周三 (10 日) 發布最新報告表示，隨著能源轉型動能增強，美國太陽能、風能的建置都有望在 2022 年創下新紀錄，儲能系統也將同步成長。

標普全球預計，明年將新增 44 GW 的公共事業規模太陽能，是今年預計新增規模 23 GW 的兩倍；而風力發電將有 27 GW 上線，將輕鬆超過 2020 年 16 GW 的紀錄。

相比之下，據美國公共電力協會統計，美國的總發電量約為 1200 GW，再生能源發電還有很大的成長空間，但目前許多因素正在加速風電和太陽能發電的建置，包括州政府再生能源專案以及延長該產業稅收抵免。

標普全球指出，企業需求也正在增加，對於希望控制碳排放的公司而言，再生能源轉型通常是最優先、也是最簡單的步驟之一。該公司預計，與非公用事業簽訂的風能和太陽能發電量明年將達到 40 GW。

除了發電設備建置外，儲能系統也是風能和太陽能等間歇性能源的關鍵，標普全球表示，儲能產業正在成長，預計明年將安裝 8 GW 的儲能空間，是 2020 年紀錄的六倍。

美國總統拜登已將氣候作為施政要點，並呼籲 2035 年要建立無碳發電網路，這是拜登推動美國 2050 年實現零碳排放目標的一部分。

美國眾議院上周五通過超過 1 兆美元的基建案，包括數十億美元的再生能源專案，該院目前還正在討論 1.75 兆美元的社會政策、氣候變遷法案，其中將撥款 5550 億美元用於氣候相關的支出。

標普全球表示，若拜登政府成功使美國走上到 2035 年能源業 100% 脫碳的道路，明年預測創紀錄的建置規模將只是開始。

不過，Rystad Energy 報告發現，2022 年全球太陽能建案中，有超過一半正受到原物料成本上升和供應鏈瓶頸的威脅。

Rystad Energy 估計，預計全球明年 90 GW 的新型公共事業規模太陽能發電量有 56% 可能會延遲或取消。