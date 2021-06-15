Lordstown高層人事地震 股價崩跌逾18%

電動車新創公司 Lordstown(RIDE-US) 才剛警告，今年恐怕沒有足夠的資金能經營下去，周一（14 日）又投下震撼彈，宣布公司執行長與財務長辭職，股價暴跌近 19%。

在 Lordstown 創始人兼執行長 Steve Burns 與財務長 Julio Rodriguez 辭職之際，該公司董事會也公布內部調查結果。針對做空機構 Hindenburg Research 對訂單灌水、誤導投資人的指控，Lordstown 坦言的確誇大了電動卡車的預購數量，但否認誇大技術可行性，也未在生產計畫方面誤導投資人。去年幫助 Lordstown 借殼上市的高盛拒絕評論。

Lordstown 去年 8 月一上市就宣布已獲得價值約 14 億美元的 Endurance 電動皮卡預購訂單，但在 Hindenburg Research 指控該公司誤導投資人後，Lordstown 才說這些訂單不具有約束力，並表示自己一直沒有約束力訂單。

在兩名高辭辭職後，Lordstown 任命獨立董事 Angela Strand 擔任臨時執行董事長，她將出席該公司周二（15 日）替 Burns 與其他高層安排的記者會。Strand 在一份聲明中表示：「我們仍致力實現生產與商業化目標。」不過該公司並未讓 Strand 接受媒體採訪。

此外， Lordstown 也任命 Becky Roof 擔任臨時財務長且即刻生效，Roof 此前曾擔任過柯達（Eastman Kodak）與 Hudson's Bay Co. 等多家公司的財務長。

Lordstown 在監管文件中也披露，聘請提供企業重整和財務顧問的諮詢公司 AlixPartners 協助公司整頓。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC）的分析師 Joseph Spak 表示，前執行長 Burns 不適合 Lordstown，在該公司正努力建立產能的同時，新的執行長上台後策略將有所改變，恐怕會讓 Lordstown 預料在市場上首家推出電動皮卡的優勢面臨風險。

Lordstown 透露，明年第一季才會開始交付客戶預訂的電動車，正好趕上福特公司的電動 F-150 閃電（F-150 Lightning）在春季上市之前。

自上周 Lordstown 持續發出經營警告、股價暴跌以來，該公司一直試圖緩解部分投資人的擔憂，並稱正在與多方進行融資談判。

Lordstown 周一收盤暴跌 18.84%，終場收每股 9.26 美元。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在報告中表示，在一個普遍認為無法帶領公司進入下一個電動車發展時代的團隊掌舵下，Lordstown 將難以獲得迫切需要的新資本。

Lordstown 與另一家新創電動車製造商 Nikola(NKLA-US) 皆透過特殊目的收購公司借殼上市，但都成為 Hindenburg Research 的做空目標。兩家公司的執行長後來也相繼辭職。

Hindenburg Research 今年 3 月曾表示做空 Lordstown 股票，稱其公司誤導了消費者與投資人。隨後美國證券交易委員會（SEC）要求該公司提供與 SPAC 併購，以及車輛預購有關資訊。

如今 Lordstown 宣布兩高層閃辭消息，Hindenburg Research 創始人 Nathan Anderson 表示一點也不意外。他說，Lordstown 的消息很大程度上證實了當初的擔憂，也說若指控毫無根據，該公司兩位高層沒有下台必要。