〈房產〉不只台灣熱絡 全球房市牛氣沖天調查有64%看漲

在疫情趨緩且商業活動逐漸回到正軌，國際商仲業者針對全球 1000 名以上潛在住屋買家調查，結果顯示今年有 64% 認為會漲，與去年超過 50% 受訪者看跌大不相同，另外今年加價意願幅度也較去年大增。同時對於機能型產品的接受度也提高，未來將形成疫後住宅產品轉向的關鍵。

根據調查顯示，買方在「購屋意願」、「價格走勢」、「加價幅度」方面，都跟去年疫情最嚴峻的第二季有大不同的樂觀積極看法。瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛對於兩次調查的比較表示，疫情提高「購屋意願」，去年第三季有 20% 的受訪者有購屋、搬家計畫，而一年後則有 19% 的已經搬遷，北美洲、澳洲甚至高達 25%，而今年更是有 25% 計畫購屋、搬家，顯見全球消費者購屋置產的意願在疫後持續增溫。

價格預期方面，去年有 56% 的受訪者認為未來一年房價會跌，25% 認為持平，只有 19% 認為會漲。但今年則有 64% 認為會漲，表示樂觀看待房價的人數至少增加兩倍，相對來看，認為會跌的只剩 13%，多空看法落差極大。

在購屋預算方面，由於去年是空頭佔上風、看跌得多，因此願意加價的只有寥寥 7%，而縮減預算的有 47%，更有 31% 受訪者想砍價 10% 以上。但在恐慌過後，今年願意加價的暴增到 28%，整整增加 3 倍，增強的購屋意願、樂觀的價格預期、積極的加價策略成為今年全球房市的基調，難怪被形容為一場「搶房比賽 」。

購屋動機方面，主要還是回應疫情對家庭居住品質的要求，最多受訪者仍為追求更大的室外空間而搬，佔約 22%，其次是 19% 傾向更大的室內空間，4 成以上、兩大動機主要都離不開「避免群聚、社區感染或在家工作的機會增加」等空間面積的需求。

黃舒衛指出，結合這三個購屋動機，這波全球房市熱多集中在郊區或是二線城市，而台灣在護國神山的科技產業聚落投資發酵之餘，南二都的房價越漲越兇，也與全球趨勢一致。

黃舒衛分析，今年房市交易將創 8 年新高，而住宅開工量也會連兩年創 1994 年以來新高，雖說首購、換屋需求比例高，但買屋抗通膨的避險以及加碼搶進低基期區賺價差的數量其實也不少，而未來短則一年，長則三年，勢必面對資金潮消退後的價量調整。建議買方進場仍要以自住需求為標準，同時兼顧產品及價格風險。