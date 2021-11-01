〈房產〉擺脫本土疫情干擾 10月全台六都建物移轉月增11.3%

根據全台六都今 (1) 日公布的 10 月買賣移轉棟數，總計 2.38 萬棟，月增 11.3% ，年增 9.3%，10 月移轉棟數已經擺脫疫情干擾，表現較為亮眼的區域包括新北市、桃園市、高雄市，移轉棟數年增、月增都有雙位數的幅度。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產交易手續繁複，從簽約、貸款到辦理完移轉登記，需要一個月到一個半月左右的時間，因此 10 月統計的建物買賣移轉登記件數，推估是 8 月下旬到 9 月簽約的買賣個案，9 月移轉數據還受到部分疫情干擾，不過 10 月移轉就完全反映疫情穩定後的熱絡市況，以 10 月房仲業普遍都繳出不錯的成績單來看，11 月移轉有機會維持高檔水準，全年的移轉棟數有機會「坐 34 萬望 35 萬棟」。

此次台灣本土疫情對於雙北市影響較大，北市復甦腳步緩慢，新北市的移轉棟數則再度突破 6000 棟，年增 16%，且月增 23%,，建物買賣移轉棟數以新莊區、汐止區、土城區增加較多。桃園市 10 月買賣移轉棟數為 4426 棟，月增 18% 且年增 27%，台中市是 4375 棟，月增 9%，但年減 12%，台南市 2058 棟，月減 7%，但年增 11%，高雄市則是 4079 棟，月增 11%，且年增 27%，房市交易表現熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2021 年 10 月的買賣移轉棟數反映的是 9 月市況，而 9 月房市延續 8 月交易熱度，房市交易量維持一定量能表現，隨著國內疫苗覆蓋率提升，疫情限制逐漸鬆綁，讓遞延買盤重新回歸市場，賞屋人數明顯回溫。

曾敬德表示，累計 2021 前三季全台的建物買賣移轉棟數已達 24.9 萬棟，即使接下來第四季年增持平，全年也可站上 34.3 萬棟，而目前房市交易持續維持熱絡，加上年底趕交屋的移轉量，移轉棟數還有機會向上挑戰。