〈鴻準入股台康〉郭台銘共砸75億元投資台康 著眼國際疫苗代工訂單

鴻海子公司鴻準 (2354-TW) 今 (22) 日公告，斥資 25.16 億元參與台康生私募，成為僅次鴻海創辦人郭台銘的第二大股東，台康生是國內最大 CDMO(委託代工與生產)廠，並有多家國際疫苗廠找上門談疫苗代工，郭台銘用個人與公司名義入股，就是著眼台康生的國際疫苗代工實力，加上郭董的國際人脈，可望打造生技業的鴻海(2317-TW)。

台康生是國內最大 CDMO(委託代工與生產) 廠，除傳出國際疫苗廠 AZ 曾來台詢問代工可能性，市場也曾傳，郭台銘不僅協助採購 500 萬劑 BNT 新冠疫苗，更與國際疫苗廠洽談疫苗代工權，並打算交給台康生進行生產。

從台康生總經理劉理成多次談話可看出，台康生相當積極打算拿下國際疫苗代工訂單，他表示，疫苗代工今年初開始進行原液量產，可利用 200 升反應槽、生產 4 批，提供超過 400 萬劑疫苗原液。

台康生今年持續積極擴增新產能，目前生產基地分別位於汐止與竹北，其中竹北廠產能約 1 萬升、汐止廠產能約 1500 公升，兩廠產能幾乎滿載，台康生並規劃年底將擴增 2 個 2000 升產能、明年再擴 6 個 2000 升，總產能倍數增加，總計至少可生產 1.5 億劑。

CDMO 就如同電子代工廠，廠商提供客戶從臨床試驗、藥物製劑生產到包裝銷售等服務，隨著生技產業越來越多新藥開發公司，中小型新藥勢必需要工廠協助製藥與代工，大藥廠則頃向將資源放在客製化、大分子、難度較高的藥品，將其他藥品製造委外，降低成本，帶動 CDMO 需求逐年成長，據統計，全球 CDMO 產值已達千億美元，預估 2027 年將達 1200 億美元。

除了新藥開發帶動代工製藥需求外，新冠肺炎疫情更加快 CDMO 產業蓬勃發展，新冠疫苗陸續問世後，又遇上變種病毒侵襲，各國擬追加施打第三劑疫苗，在疫苗供不應求的情況下，疫苗原廠勢必會投入更多資源在新的疫苗研發上，帶動委外代工暴增。