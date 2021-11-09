南電Q3毛利率31.23% EPS 4.82元同創高 前三季賺逾1股本

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，受惠 ABF 載板價格續揚，加上產能優化效益顯現，營運三率三升，毛利率更衝破 30%，達 31.23%，創歷史新高，稅後純益 31.13 億元，年增 198%，每股稅後純益 4.82 元，累計前三季每股純益已達 10.88 元，大賺超過一股本，改寫新猷。

南電今日也公告，將在樹林廠增建 ABF 載板產線，以自有資金或銀行融資等方式，投入約 84 億元，滿足網通、電腦、消費性電子及高效能運算等新興應用，看好 ABF 載板需求持續成長。

南電第三季營收 141.14 億元，季增 13.05%，年增 34.34%，毛利率 31.23%，季增 4.24 個百分點，年增 15.08 個百分點，營益率 27.49%，季增 4.46 個百分點，年增 15.32 個百分點，稅後純益 31.13 億元，季增 33..66%，年增 198%，每股稅後純益 4.82 元。

南電前三季營收 374.54 億元，年增 36.06%，毛利率 26.64%，年增 12.6 個百分點，營益率 22.66%，年增 12.99 個百分點，稅後純益 70.27 億元，年增 200%，每股稅後純益 10.88 元。