元山前三季每股賺2.18元超越去年 10月營收寫同期高

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 今 (9) 日公布財報營收，受惠車用、高階運算需求持續成長，前三季稅後純益 1.5 億元，年增 61%，每股純益 2.18 元，超越去年全年並創新高；10 月營收 3.21 億元，月減 8%、年增 30%，也寫同期高。

元山第三季營收 10.1 億元，季增 1.4%、年增 14.3%；毛利率 17.65%，季減 1.02 個百分點、年減 0.46 個百分點；營利率 4.67%，季減 2.48 個百分點、年減 1.18 個百分點；稅後純益 4959 萬元，季減 0.62%、年增 7.54%，每股純益 0.72 元。

元山前三季毛利率 18.26%，年增 1.3 個百分點；營利率 6.33%，年增 1.42 個百分點；累計前 10 月營收 32.73 億元，年增 18%。

車用市場方面，元山表示，歐洲高階車款持續穩定出貨，訂單能見度直達明年上半年，中國除了持續擴大燃油車用風扇市場外，更與既有客戶密切合作，開發新電動車用風扇專案，搶攻新能源車商機。

展望明年，元山指出，在客戶訂單穩定、市場需求亦不斷成長，加上與既有客戶開發新市場，電動車用風扇新專案可望帶動運規模再創新高峰。

另一風扇廠動力 - KY(6591-TW) 也同步公布 10 月營收 1.2 億元，月增 2.72%、年減 29.32%；前 10 月營收 14.67 億元，年增 16.37%。

動力表示，由於 NVIDIA 推出新款 GeForce RTX 3060、3070Ti、3080Ti，以及 AMD 推出 RDNA2 架構的 Radeon RX 6700 及 6600 XT 等電競用顯示卡銷售熱烈，推升前 10 月營收較去年成長。

動力預期，隨著年底電競遊戲硬體消費旺季到來，電競相關散熱風扇出貨可望持續提升，加上上游繪圖晶片及相關零組件缺貨狀況逐步紓解，下游客戶拉貨力道增溫，拚營運持穩。