〈南電股東會〉員工薪情High 去年逾4000名年薪破百萬 年增18%

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日召開股東會，副總呂連瑞表示，公司專注四大營運面向，帶動營收、獲利逐步成長，也創造更好的營運績效，為感謝員工付出，去年提高直接員工薪資，從 2019 年的 86.5 萬元，提升至 102 萬元，年增幅高達 18%。

董事長吳嘉昭指出，南電今年營運策略將聚焦四大面向，包括培養優秀研發技術人才、推動智能化生產、提升高值化產品銷售比重、擴建新產能建置，期望透過四大基礎建設，帶動公司營運持續成長。

呂連瑞補充，IC 載板是高技術、高投資、高人力的「三高」產業，南電近年致力培養優秀研發人才、投入製程技術，並期望透過優於業界的薪資水準，吸引更多人才加入南電，與公司一同成長。

南電也善用數位科技，將 AI、大數據導入生產系統，藉由智能化生產，提升生產效率及良率，同時，南電積極與客戶深化合作關係，直接參與客戶初始設計，藉由分享原生數據，為客戶提供高附加價值的服務。

此外，南電持續提升高值化產品銷售比重，相關效益自去年起已有顯著貢獻，若撇除匯率因素，營收已連續六季維持成長態勢，未來隨著產品高值化發展，也將挹注後續成長動能。

至於擴產計畫，南電目前在台灣、中國兩地進行擴產，目前除已公告的規畫，也預計將再提高資本支出、擴充新產能，滿足客戶強勁的需求。