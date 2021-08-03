〈南電股東會〉吳嘉昭：將適時增加資本支出 滿足客戶強勁需求

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，南電今年資本支出約 80 億元，由於客戶對 IC 載板需求量持續增加，南電除了正進行樹林廠的擴建外，也將視市場供需情況再適時擴大產能，以滿足客戶強勁需求，副總呂連瑞也補充，目前已研議中，待董事會通過後再進行公告。

吳嘉昭看好，高階 IC 載板產業下半年均可維持滿載生產，並持續進行製程去瓶頸化，上半年已提高產能，且已向南亞塑膠承租台灣廠房擴建，預計今年底完工，屆時營收可再成長。

副總呂連瑞補充，以現有資本支出規劃，將在台灣、中國兩地進行擴產，2023 年 ABF 載板產能將比 2020 年底多出 40%，2021 年 BT 載板則較去年新增 20%。

展望今年，吳嘉昭指出，南電今年持續推動六大建設，包括培養優秀研發技術人才、推動智能化生產、參與客戶產品開發、提升高值化產品銷售比例、營運績效逐季成長、規劃擴建新產能。

南電近年積極培養優秀研發、專注人才計畫，呂連瑞也強調，IC 載板是三高產業，高技術、高資金、高人力資源，透過近年推動，南電客戶、產品已更加多元化，從 2019 年到 2020 年獲利已顯著成長，2021 年預計也是成長的一年。