〈南電股東會〉新增產能已全被預訂光 2023年仍供不應求

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日召開股東會，展望 IC 載板市況，副總呂連瑞表示，依據南電目前廠房及客戶規劃，IC 載板不僅今年供需持續緊張，明年將更吃緊，不論是現有產能以及新規劃產能，皆已被客戶預定光，預計 2023 年仍供不應求。

呂連瑞指出，載板產業自 2018 年起出現大幅轉變，由於應用面顯著擴大，載板也從買方市場轉為賣方市場，南電為盡力滿足客戶需求，已積極進行擴產，目前除已公告的規畫，預計將再提高資本支出、擴充新產能，待董事會通過。

呂連瑞表示，儘管上半年面臨工作天數減少、部桃染疫危機，但撇除匯損因素，至今年上半年止，南電營收已連六季成長，預期下半年產能維持滿載下，營收將挑戰連續八季成長。

呂連瑞補充，IC 載板現今持續供不應求，交期長達 25-52 周，南電各廠積極透過製程優化、去瓶頸化，其中，錦興廠持續購買設備，進行去瓶頸化，與南亞承租的廠房則預計年底完工、明年首季開始投產，屆時 ABF 載板產能將增加 14-15%。

另外，南電樹林廠也正在興建，預計 2022 年第四季完工，2023 年第一季開始投產，可望增加至少 10% 的產能。

依目前整體規劃，南電預期，ABF 載板產能今年增加 20%，2023 年則較 2020 年增加 40%，BT 載板則隨著兩地陸續擴產，明年產能將較今年提升 20%，至於 PCB 儘管未有顯著擴充，但已轉向聚焦 5G 應用的 HDI(高密度連結板)，可望優化產品組合。

南電目前載板、PCB 營收比重約 75%、25%，隨著 ABF 載板新產能陸續開出，今年載板營收比重估接近 80%，後續可望突破 80%。