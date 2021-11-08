美國10月房租成長速度放慢 寫今年2月以來新低

疫情期間美國大城市房地產租金飆升，不過近來成長增速放緩，顯示美國房產可能正在枯竭。

據公寓租賃交易平台 Apartment List 的報告顯示，10 月美國租金月增率為 0.8%，為今年 2 月以來最低。不過，這一租金上漲速度，仍超過疫情前的趨勢。

疫情之前，2017 年、2018 年和 2019 年 1-10 月，美國房租漲幅平均為 3.2%，而今年即使 10 月增幅減慢，1-10 月房租中位數的成長仍達 16.4%，反映出房價的飆漲。

房租漲幅遠高於趨勢 (圖表取自 Zero Hedge)

Apartment List 報告指出，如果房價成長依疫情前的趨勢，10 月美國房租的中值應該比現價的 1312 美元，低約 107 美元。

與房租成長減慢同時，美國線上房地產網站 Zillow(Z-US) 宣布，由於急於以 28 億美元出售約 7000 套住房，公司可能會蒙受巨大損失。這一跡象表明，Zillow 可能正是疫情後房價急漲後降溫的首個受害者。

報告指出，在美國 100 個最大的城市中，有 95 個城市 10 月的租金成長較前月放緩，其中 22 個城市的降幅，更為今年 1 月以來最大。

Apartment List 表示， 即使租金成長終於開始降溫，但今年的租金上漲，已經給美國的租房者增加了巨大的負擔壓力。