網民贊成馬斯克賣股 特斯拉在法蘭克福一度大跌9%

特斯拉 (TSLA-US) 在德國法蘭克福上市的股票，周一 (8 日) 早盤下跌約 9%，因為投資者為其執行長馬斯克 (Elon Musk) 可能出售約 10% 的股票而預做準備。

馬斯克周六 (6 日) 於 Twitter 上發起投票，表示如果社群媒體用戶同意，他將售出其 10% 的股票。結果共獲超過 350 萬票投票，其中 57.9% 的人贊成賣股。

這一結果的影響率先反應在歐股，特斯拉在法蘭克福上市的股票一度大跌近 9%，隨後跌幅減至 7% 之內，報 995 歐元。

今年迄今，特斯拉的美股上漲了 73.2%，而那斯達克綜合指數上漲了 23.9%。

馬斯克此前曾表示，他將不得不在未來 3 個月內行使大量股票期權，這將產生巨額稅收。他必須賣出一些股票，才有足夠資金繳納稅款。

馬斯克在投票結束後表示，「我準備接受任何一種結果」。投機者試圖在馬斯克行動前搶先拋售。

截至 6 月 30 日，馬斯克持有的特斯拉股份約為 1.705 億股，依周五收盤價計算，出售 10% 的股份將接近 210 億美元。

特斯拉的市值在 10 月底突破了 1 兆美元，加入包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內，少數市值破兆的俱樂部。