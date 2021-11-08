馬斯克拋出脫10%特斯拉持股投票 逾5成粉絲贊成

美國拜登政府擬向富人徵收稅率高達 23.8% 的未實現利得 (unrealized gain) 富豪稅，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)6 日在推特上舉辦投票，詢問粉絲是否應拋售 10% 的特斯拉持股，最終共計 351.9 萬人投票，其中 51.9% 表示贊成，馬斯克打包票，將依投票結果執行。

馬斯克目前持有約 1 億 7050 萬股特斯拉持股，若以特斯拉 5 日收盤價每股 1222.09 美元計算，10% 持股市值將高達 210 億美元。

馬斯克穩居全球首富，根據彭博億萬富豪指數，身價高達 3360 億美元，與第二大富豪貝佐斯差距達 1430 億美元。波克夏 (BRK.B-US) 董事長巴菲特身價約 1041 億美元，排名全球第 10。

美國民主黨參議員日前公布富豪稅新提案具體內容，擬對資產逾 10 億美元或年收入逾 1000 萬美元者課徵 23.8% 的資本利得稅，為拜登的中低收入戶社會支出方案籌措資金。馬斯克推特反駁，指稱這項稅收最多涵蓋 3.5 兆美元支出的 10%，高達 9 成仍將由一般民眾負擔。

馬斯克 6 日又在推特上舉辦投票，向 6250 萬粉絲詢問，是否應該拋售 10% 的特斯拉持股，最終投票結果出爐，約有 203.7 萬人 (占比 57.9%) 支持拋售，148.1 萬人則不支持。

馬斯克指出，不管結果是什麼，將遵照調查結果執行。根據《彭博社》報導，馬斯克若出脫 10 % 持股，相當於特斯拉在過去 3 個平均每日交易量的 80%。