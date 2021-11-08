投信加碼買進個股排行榜 原來第2名是他

以下共有 10 檔投信，近半月買進加碼前 10 大

第十名 - 景碩 (3189-TW)

景碩 Q3 營收比公司經營管理階層自估值高出一成，其單季毛利率 33％，優於市場估計的 29.2％，且最大的優勢在於，2021、2022 年持續與奪下市占的美系 CPU 關鍵大客戶緊密合作，不僅有助未來持續在運算市場提高存在感，更確保景碩搭上接下來需求強勁成長商機。看好 2022 年 Q1 投資展望，投信持續布局不是無其道理。

第九名 - 健策 (3653-TW)

健策為導線架及均熱片廠，目前累計前三季營收來到 63.45 億元、年增 23.6%，是歷年來同期新高紀錄。營運走強主因歸就原因在於受惠 LED 導線架、均熱片及其他產品線訂單需求強勁，車用相關散熱產品量產後逐步放量。除原有車用營收外，近期很夯的元宇宙 - 感測元件，也相對可望挹注營收，展望 2022 年 Q1，整體營收可望維持高檔。

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