全球都想解決「它」 醣聯研發見曙光

文．理財周刊

令人聞之色變的癌症，已持續 39 年居於我國十大死因之首。工研院產科國際所的展望報告指出，全球藥物市場值至 2026 年可望達到 1.41 兆美元，其中以癌症治療花費最高，高達 2730 億美元，顯示癌症用藥未來仍占有龐大市場。

有鑒於此，癌症預防與治療已為諸多頂尖新藥研發公司所積極鑽研的方向，其中具有專一性的標靶抗體藥物則為近年的研發主流。目前市面上的抗體藥物大多標記癌細胞上特定蛋白質；有別於標記蛋白質的抗體藥物，新藥開發商 - 台灣醣聯（4168，以下簡稱醣聯）則致力於開發針對癌細胞上更微小特殊醣類的抗體藥物。

醣類與核酸、蛋白質並列為調控人體生理機制的三大分子之一，與眾多疾病的致病機制亦息息相關，例如流感病毒即是藉由結合細胞表面的醣類進而感染人體。在癌症領域，近年包括中研院等國內外眾多知名產學機構的研究報告均指出，醣類於癌症發生亦扮演重要角色。

當細胞癌化時會異常表現一群特殊醣類結構，例如 Sialyl Lewis x 即是一類可導引癌細胞轉移形成惡性腫瘤的重要醣類因子。目前肺癌、乳癌、大腸癌、胰臟癌等多種惡性腫瘤均發現有高度表現的特殊醣抗原，對尚無合適標靶療法的癌症患者提供了另外一扇治療的希望之窗。

鑒於醣類於癌症的治療潛力，醣聯從醣領域切入，戮力開發多款針對醣類的抗體藥物，希冀在癌症治療上有所突破。其中醣聯自行開發的癌症抗體新藥 GNX-102，藉由精準標定癌細胞上一類岩藻醣化分子，於動物模型展現了優異的腫瘤抑制能力，且具有治療大腸癌、胃癌、肺癌… 在內等 13 種實體腫瘤的龐大潛力，動物毒理試驗亦證實 GNX-102 的高度安全性。

目前該款新藥已獲美國 FDA 核准臨床試驗，於美國進行一期臨床試驗中。在劑量增量研究 (dose escalation) 裡，受試者展現的藥物耐受性驗證了 GNX-102 於人體的安全性。醣聯表示，基於紮實的研究結果，公司對 GNX-102 後續於臨床的治療潛力深具信心。

醣聯身為致力於開發 first-in-class 藥物的創新公司，在日新月異、競爭激烈的癌症治療領域中，以本身對醣科學與抗體藥物開發深厚的研發能量，企盼以 GNX-102 為首的抗醣抗體，能為眾多缺乏最適療法的癌症患者帶來一線曙光。

來源：《理財周刊》1106 期

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