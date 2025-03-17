2024年全球前10大IC設計排名出爐 輝達穩居龍頭 聯發科排第5

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-17 16:44

‌



研調機構 TrendForce 今 (17) 日指出，2024 年全球前十大 IC 設計業者營收合計約 2,498 億美元，年增 49%，主要受惠 AI 熱潮帶動整體半導體產業向上，其中，輝達 (NVDA-US)2024 年營收成長幅度高達 125%，與其他廠商拉開明顯差距，成為半導體 IC 產業霸主，台廠聯發科 (2454-TW) 則排名第五。

展望 2025 年，由於半導體先進製程有助 AI 算力增長，各種大型語言模型 (LLM) 持續問世，加上 DeepSeek 等新型開源模型有機會降低 AI 成本門檻，助益 AI 相關應用從伺服器滲透至個人裝置，邊緣 AI 裝置將成為下一波半導體的成長動能。

‌



TrendForce 表示，AI 倚賴的高階晶片需要龐大資本和先進技術投入，廠商進入市場的門檻高，造成明顯的領先者寡占情況。在 2024 年全球前十大 IC 設計業者合計營收中，前五名總計貢獻逾 90%。

隨著各大雲端服務業者 (CSP) 持續擴大 AI 伺服器布建規模，輝達 H100/H200 產品需求旺盛，推升其 2024 年 IC 設計相關營收逾 1,243 億美元，蟬聯第一名，於前十名中占比高達 50%，預計後續 GB200/GB300 等產品將進一步帶動其 2025 年 AI 相關營收。

博通 (AVGO-US) 同樣受惠於 AI，其 2024 年半導體部門營收達 306.44 億美元，年增 8%，排名第三，AI 晶片收入占其半導體解決方案超過 30%。歷經 2024 年中的低潮，預期今年無線通訊、寬頻及伺服器儲存業務反彈力道將更強勁。

超微 (AMD-US) 的 2024 年營收年增 14%，達 257.85 億美元，排第四名，伺服器 CPU 與 Client CPU 兩大業務均顯著成長，特別是伺服器業務成長 94%。該公司 2025 年將繼續聚焦 AI PC、server 和 HPC/AI 加速器市場，並與 Dell、Microsoft、 Google 等品牌合作，維持高成長動能。

與此同時，高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 也從智慧型手機市況低谷反彈，由於手持裝置以及車用業務成長，高通 2024 年營收達 348.57 億美元 (僅計算 QCT 業務)，年增 13%，位居第二名。隨著與 ARM 的專利授權官司暫告一段落，預期高通 2025 年將更聚焦於 AI PC 等邊緣運算裝置，拓展高階消費市場市占。

聯發科為第五名，2024 年營收達 165.19 億美元，年增 19%，其智慧型手機、電源管理 IC、Smart Edge(智慧終端平台) 業務均有斬獲。預估 2025 年聯發科在 5G 手機市場的滲透率將提升至 65% 以上，於高階機種占比的成長也將逐步拉抬營收，加上與輝達合作的 Project DIGITS 即將上市，將延續全年成長動能。

分析營收排名第六至第十名，瑞昱 (2379-TW) 與聯詠 (3034-TW) 的名次出現變化，瑞昱 2024 年營收約 35.3 億美元，年增 16%，回升至第七名。經過 2023 年的庫存去化，其 2024 年 PC 及車用相關出貨成長符合期待，預期 2025 年包括網通、車用業務將會是其主要成長動力，特別是在 Wi-Fi 7 市場滲透率將提升至雙位數。

第九名的韋爾半導體 2024 年營收達 30.48 億美元，年增 21%。近年該公司受惠於高階 CIS 於 Android 手機出貨占比提高，以及中國等全球地區的電動車自動駕駛應用的持續滲透，其 CIS 光學感測元件市占率持續增加，帶動營收攀高。