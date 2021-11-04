權證領導品牌 點亮新財富

文．理財周刊

2021 年台灣權證市場蓬勃發展，今年前九個月權證成交值高達 6733.5 億元，年增約 34%，雖有疫情影響，但台股氣勢依然持續，也帶動台灣權證市場熱度不斷升溫。

而權證之所以越來越受到投資人青睞，主要歸因於權證交易成本比股票低，只要用十分之一或更低的資金買權證，就可參與股市漲跌行情，且多空均可操作，最大損失僅限於當初投入的權利金，以上特性均使權證成為小資族或是中實戶的投資新寵。

亞洲權證領導品牌 點亮您的財富之路

麥格理為一家全球性多元化的金融集團，也是目前全球唯一同時成功進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞和泰國等五個市場的權證發行商。

麥格理證券自 2018 年初來台發行第一檔權證至今已邁入第四年，今年以來已發行流通在外共六五○檔權證 (截至九月底)，更在去年發行恒生指數權證達二十八檔，讓投資人免開複委託帳戶，即可用證券戶小資金參與中港龍頭股，投資組合更彈性。

麥格理以優異先進的國際化造市系統，致力於提供投資人良好的權證交易體驗，近年來也頻在頒獎典禮上斬獲多項大獎。

※2018 年權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動─權速流通獎第三名

※2018 年上櫃權證競賽獎勵活動─權速運轉獎第一名

※2020 年上櫃權證競賽獎勵活動─權力飛越獎第二名

三大品牌優勢 權證交易更放心

●優異的造市能力

麥格理權證深耕亞太區權證市場二十多年，有其優異先進的造市系統，致力於提供一致且穩定，高流動性以及買賣價差小的報價能力。其中，指數權證維持委買委賣張數九九八張、鋪單厚、檔數多、成本低、隱波穩等優勢，提供投資人良好的權證交易體驗。

●響應式網站工具

為了提供投資人良好的權證交易體驗，推出響應式網站設計，讓投資人不論用手機、電腦或平板都能輕鬆瀏覽網站，隨時掌握完整的權證資訊。並透過視覺化網頁設計，讓投資人一眼就能清楚掌握今日盤面強弱勢股，快速掌握投資時機。

而網站獨特的四大攻略「權證攻略」、「權證統計」、「投資教室」、「市場新聞」，更囊括投資人所需的權證服務，快速查找所需權證資訊、市場概況、教育內容，豐富資訊一站就足。

●專業且熱忱的客戶服務

麥格理除了提供免付費客服電話 0800-538-588 讓投資人可隨時詢問與之聯繫，更長期致力於權證教育的推廣，積極與各大專院校與券商分點合作，亦舉辦各式權證講座，強化投資人對權證商品的認識。專業的師資水準，常不定期受邀參加各大財經節目與研討會，協助投資大眾建立權證的正確的投資觀念，更提供每日權證電子報與每周盤勢評論影片，供投資大眾免費訂閱 (詳情可上麥格理權證網)。

近期麥格理將舉辦四場權證講座，針對教學內容拆分成【初階】與【進階】，讓不同程度的投資人在短短一小時，習得權證知識，歡迎有興趣的投資朋友可同時報名初階與進階場次，幫自己奠定良好的權證基礎，更可一條龍學習權證實戰操作要點！這次加碼推出有獎徵答活動，只要於講座後簡單回答該日講座內容答案，即有機會獲得精美好禮。

若對權證交易有疑問或有不清楚的地方，麥格理也會在講座中回應投資人的提問，投資人可把握機會，立即前往報名：

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來源：《理財周刊》1106 期

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