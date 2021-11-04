樹人觀光研習 伴樂齡長者健康同樂

結合社區關懷建構樂齡健康生活，樹人家商觀光科日前特別邀請牧人老人關懷據點督導王清泉講師，與運動專家葛厚函老師蒞校舉辦進行一系列「樂齡服務基礎培訓」加速器研習活動，藉由分享老人關懷據點服務，讓現場師生更進一步認識新北市社區樂齡關懷服務模式；現場並邀集近十位年長者與觀光科師生共同參與，一同體驗充滿趣味亦能強化體適能的健康樂齡運動，落實樹人家商與社區樂齡照護機構緊密連結發展！

觀光科吳姿瑩主任表示，規劃樂齡健康生活團康遊戲運動，建構長者身心靈美好動感人生，觀光科與牧人老人關懷據點產學合作，已累積近 4 年的交流實績。並在校長利政南帶領下，結合樹人家商「安心新北、扶老同行、樂活人生」加速器計畫主軸精神，融入觀光科「樂齡團康遊戲」與「休閒運動課程」課程，進行團康 / 表演活動、口語表達等實際訓練、與場域實習參訪與見習。陪伴年長者進行趣味互動、益智遊戲與健康運動，培育年輕人對高齡化社會趨勢之認知與服務熱誠，預防及延緩年長者失智、失能，運動不足等健康問題，在師生共學機制下，持續打造更多讓長者放鬆、創新有趣的休閒娛樂活動。

研習活動一開始由王清泉講師揭開序幕，引領同學認識社區關懷據點服務。透過牧人關懷據點貼心服務，包括「促進健康活動課程」提供來到據點的年長者、量測額溫血壓脈搏，確認健康狀況，引導做年長者做健康運動。以及安排手工藝、棋類、音樂與帶動唱等健康促進活動，並搭配象棋、桌遊等益智類活動進行交流規劃，令長輩產生興趣，並分別根據行動允許、參與意願不高、行動不方便年長者進行「電話關懷」和「家庭訪視」服務，讓新北市在地長者享有優質活動空間與共餐環境。王老師並透過此次機會感謝觀光科秀華老師帶領學生志工持續積極至牧人老人關懷據點據點、並在如中秋節等特定節慶規劃多樣化的趣味活動及參與表演，攜手長輩進行同樂。

而緊接著的體適能研習，則是由擁有豐厚樂齡體適能訓練經驗的葛厚函老師，帶領師生與年長者運用椅子藉由腳跟點地刺激小腿後側，雙手拍大腿、雙臂擺動原地踏步等動作，進行有氧暖身。搭配迷你瑜珈球、彈力帶、繩梯等器材，以雙手十指掐球、雙手合十手肘夾球、膝蓋內側施力夾球等動作，及彈力帶進行簡單的拉展筋骨、強化手臂胸口／背部肌肉，讓與會者認知這些動作如何幫助年長者身體律動，透過簡易動作鍛鍊手部、背部及腿部等肢體關節，進而強化心肺功能、手腳協調反應與穩定性，了解休閒運動對年長者體適能的重要性，激發學生發揮創意想像，研發如何養成年者規律運動習慣的動機與興趣。

來源：《理財周刊》1106 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》