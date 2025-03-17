〈台幣〉央行理監事會前釋訊號？貶破33元大關 創1個半月新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-17 16:54

‌



新台幣今 (17) 日由升轉貶，再度貶破 33 元整數關卡，並創 2 月初以來新低，終場收在 33.005 元，貶值 5.1 分，台北外匯經紀公司成交值 12.19 億美元；匯銀人士解讀，中央銀行在周四 (20 日) 央行理監事會議前，放手破 33 元價位，有待觀察後續發布的雙率政策。

新台幣今日以 32.94 元、升值 1.4 分開出後，盤中轉貶，午盤過後再度見到 33 元的價位，最低來到 33.025 元，終場收在 33.005 元，貶值 5.1 分，全日高低價差 9 分。

‌



觀察主要亞幣，日元小貶 0.2% 左右，新台幣貶 0.15%，泰銖貶逾 0.1%，星元貶 0.05% 上下，人民幣處平盤左右，韓元則反彈 0.1% 之上。

統一投顧分析，美國財政部長貝森特日前受訪時表示，美元最近貶值只是自然調整，目前經濟正在經歷要戒除政府支出成癮的戒斷期，未必等同衰退，但坦承通膨可能上揚，川普政府正盡一切努力抑制通膨。

匯銀人士認為，美國壓通膨的同時，資金會回流抱美元，通常也會壓抑非美貨幣的表現。