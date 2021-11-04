福特無畏晶片荒 10月汽車銷量好轉

福特汽車周三（3 日）公布的 10 月汽車銷量僅比去年同期下滑 4%，也優於前幾個月的銷售，為今年 4 月以來銷量最好的一個月，顯示出福特在晶片荒衝擊下銷售逐漸好轉的跡象。

福特 10 月汽車銷量為 175,918 輛，雖然比去年同期少 4%，但優於先前幾個月份，為 4 月以來銷量最佳的一個月，也是自 5 月以來銷量與去年同期相比減少幅度首次低於兩位數，意味著該公司汽車銷量逐漸復甦。

福特美國與加拿大銷售副總裁 Andrew Frick 表示，由於庫存受限，我們一直在與經銷商密切合作，收集零售訂單，該訂單量比去年增加 16 倍。

福特表示，汽車與卡車目前庫存為 243,000 輛，較上月增加 7,000 輛，由於晶片荒緣故，庫存一直處在低水位狀態。

汽車調研機構 Cox Automotive 數據顯示，美國新車 10 月銷量與去年同期相比下降約 21%，優於先前預估的下降 30%，但福特 10 月銷量僅年減 4%，表現為汽車製造業中表現最佳。

Cox Automotive 表示，市場汽車庫存量水位仍非常低，而且相關獎勵措施也少，不過最糟的情況可能已經過去。

福特汽車製造商中少數公布月銷售量的公司之一，其他如通用 (GM-US)、Stellantis(STLA-US) 只有公布季銷售量。

福特上周公布第三季亮眼財報，經調整後每股獲利報 0.51 美元，較分析師預估的 0.27 美元幾乎翻倍，同時也將今年全年獲利從原先預估的 90 億至 100 億美元上調至 105 億至 115 億美元。

福特對於半導體前景仍保持觀望態度，福特財務長 John Lawler 上周表示，預計晶片短缺將維持到明年，甚至可能延續到 2023 年，不過 Lawler 預估 2022 年汽車批發量將比今年成長 10%。

截稿前，福特 (F-US) 股價受銷售消息提振，上漲 1.44%，每股暫報 18.27 美元。