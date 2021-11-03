美國10月ISM非製造業PMI升至66.7 寫紀錄新高

周三 (3 日) 公布美國 10 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 為 66.7，高於 9 月的 61.9，且創下紀錄新高。儘管需求強勁，勞動力、原物料短缺等供應鏈問題仍為企業構成挑戰。

10 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 69.8，前值 62.3

新訂單指數報 69.7，前值 63.5

僱傭指數報 51.6，前值 53.0

供應商交貨指數報 75.7，前值 68.8

存貨指數報 42.2，前值 46.1

原物料價格指數報 82.9，前值 77.5

未完成訂單指數報 67.3，前值 61.9

新出口訂單指數報 62.3，前值 59.5

原物料進口指數報 53.3，前值 47.7

庫存景氣指數報 37.3，前值 46.3

(圖：ISM)

10 月商業活動生產和新訂單指數均較前月大幅成長，且雙雙寫下 1997 年有紀錄以來最高，幫助推升指數整體表現，僱傭指數則小幅下滑至 51.6。

上月整體指數飆至紀錄新高，部分也反映更長的交貨時間與更高的物價。

10 月供應商交貨指數升至 75.7，為有紀錄以來次高，顯示供應鏈瓶頸持續拉長交貨時間，原物料價格指數也大增至 82.9，創紀錄新高。

在需求強勁、產能受限情況下，10 月未完成訂單指數也升至新高水平，報 67.3，庫存景氣指數則跌至 37.3，為紀錄新低。

ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，沒有跡象顯示需求正在放緩，包含供應鏈中斷、勞動力和原物料短缺等挑戰，正在限制產能並影響業務表現。

Nieves 還稱，在交期拉長情況下，企業紛紛開始提前下單。