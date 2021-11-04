〈台股盤前要聞〉貨櫃雙雄Q4運價維持高檔、智崴搭元宇宙列車 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，貨櫃雙雄傳 12 月再加收 GRI，第四季運價可望維持高檔；智崴看好未來 5 年營收年成長至少 30%，小型娛樂裝置搭上元宇宙列車。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

傳長榮、陽明 12 月再加收 GRI Q4 運價可望維持高檔

由於第四季塞港狀況未解，多家海運業者宣布再度加收綜合費率上漲附加費 (GRI)，市場傳長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 均宣布，將自 12 月起對遠東出口至美國及加拿大地區貨載加收 GRI，有助第四季運價維持高檔。閱讀全文...

智崴董座：未來 5 年營收年成長 30% 起跳 也搭上元宇宙列車

體感娛樂設備廠智崴 (5263-TW) 董事長歐陽志宏昨 (3) 日看好，隨著疫情趨緩，明年營收可望恢復 2019 年疫情前水準，預期未來 5 年，每年營收成長率將 30% 起跳。閱讀全文...

提高非自住囤房稅有譜？ 財長允諾 3 個月提評估報告

立法院財委會昨 (3) 日排審協商囤房稅相關法案，財政部長蘇建榮允諾，將在三個月內就「囤房稅 2.0」提出修法評估，包括是否將目前非自住房屋稅最高稅率 3.6% 進一步再提高的規劃。閱讀全文...

中石化加速減碳腳步 目標 2050 年前達淨零碳排

威京總部集團昨 (3) 日舉辦全新 CIS(企業識別系統) 與 ESG 理念發表會，集團主席沈慶京表示，中石化 (1314-TW) 加速投入減碳，配合國際趨勢，將 2050 年減少 50% 碳排量的目標，調整為 2050 年前達到淨零碳排。閱讀全文...

研華 Q4 營收估季減 5% 內 雙率持穩

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 昨 (3) 日召開法說會，展望第四季，公司預估，營收將落在 147.87-153.45 億元，季減 1-4.6%、年增 15.7%-20%，毛利率及營益率可望延續上季水準。閱讀全文...

精測 10 月營收 4.39 億元 年增 16.5% 創新高

精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布 10 月營收 4.39 億元，月增 11 %，年增 16.5%，累計前 10 月營收 34.07 億元，年減 3.6%；精測受惠 5G 手機處理器晶片 (AP)、射頻晶片 (RF) 與高效能運算晶片 (HPC) 晶片需求增溫，探針卡營收續揚，推升 10 月營收創歷史新高。閱讀全文...

工程認列旺季 崇越 Q4 營收續創高 明年再續強

隨著各晶圓廠產能滿載，崇越 (5434-TW) 半導體材料銷售也同步暢旺，包括光阻液、矽晶圓等業績均可望超越年初預期，加上年底迎來環保工程入帳旺季，法人估，崇越第四季營收將再創高，明年受惠晶圓需求向上，可望再寫新高。閱讀全文...

開發金 100% 併中壽後 總座龐德明有兩大期許

開發金控 (2883-TW) 100% 併購中壽 (2823-TW) 的股份轉換基準日為今年 12 月 27 日，總經理龐德明表示，將加速強化集團競爭力及發揮經營綜效，期許開發金未來可成為前五大金控，並維持兩位數的股東權益報酬率。閱讀全文...

缺料影響 緯穎 Q3 純益季減 12% EPS 11.59 元

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 昨 (3) 日公布第三季財報，受缺料、匯率影響，營運表現較第二季下滑，單季稅後純益達約 20.27 億元，季減 12.21%、年減 9.75%，每股純益 11.59 元，累計前三季每股則賺 34.51 元，仍優於去年同期。閱讀全文...

半導體需求旺 榮化斥 47 億元台美兩地大擴產

李長榮化工昨 (3) 日宣布，將在美國亞利桑那州建電子級異丙醇 (EIPA) 廠，同時在中科建廠，年產能各 3 萬噸，預計 2024 年同步量產，總計斥資約新台幣 47 億元；為因應碳中和趨勢，也在高雄楠梓打造循環材料創新研發基地，開發生質琥珀酸等新品，搶攻電動車、折疊螢幕等商機。閱讀全文...