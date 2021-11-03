資金重回航運股 台股漲56點收17122點 半年線得而復失

隨著美股持續創新高，台股今 (3) 日同步走強，市場積極卡位第三季財報行情，大量資金回流航運股，電子族群中以被動元件、雙 D 表現最為強勢，不過，金融及部分傳產仍遭調節，終場漲幅收斂，上漲 56.19 點，收在 17122.16 點，半年線再度得而復失，成交值 3261 億元。

主要電子權值股今天互有漲跌，晶圓雙雄都在平盤附近遊走，終場分別收 592 元、59.2 元；世界先進股價拉回重摔逾 4%。被動元件股重回買盤懷抱，華新科強勢亮燈漲停，同集團的信昌電也攻上漲停板，國巨、凱美、奇力新、大毅、禾伸堂、立隆電等漲勢也相當凌厲。

雙 D 族群今天也匯集人氣，儘管第三季主流規格電視面板報價崩跌，面板雙虎依然繳出穩健獲利，友達今天強漲逾 5%，一度站上 20 元，群創、彩晶上漲 1-3%；記憶體模組廠威剛勁揚約 6%，華邦電、南亞科同步大漲 3-4%，記憶體 IC 設計廠鈺創也強彈逾 8%，買氣暢旺。

航運族群持續吸引資金進駐，貨櫃三雄即將公布第三季財報，今天均大漲超過半根停板，陽明站穩百元之上，台驊投控亮燈漲停，四維航、中航、裕民、慧洋 - KY 等散裝航運股漲勢凌厲，此外，宅配通、建新國際、遠雄港等也有 3-5% 的漲幅。整體運輸類股指數上漲逾 5%，為盤面多頭指標，成交比重上升至近 3 成。

矽智財 (IP) 及記憶體廠愛普 *(6531-TW) 受半導體晶圓短缺衝擊，短期營運展望保守，引發失望性賣壓，盤中一度挫至跌停價 518 元，午盤過後有大單敲開跌停，終場收 540 元，跌幅約 6%。