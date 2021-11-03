〈研華法說〉Q4營收估季減5%內 雙率持穩

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (3) 日召開法說會，展望第四季，公司預估，營收將落在 147.87-153.45 億元，季減 1-4.6%、年增 15.7%-20%，毛利率及營益率可望延續上季水準。

依照研華預估，以匯率假設 1 美元兌換新台幣 27.9 元，第四季營收估達 5.3-5.5 億美元，毛利率落在 36.5-38.5%、營益率 16-18%；以此估算，研華全年營收可望達 576.65-582.23 億元，年增 12.8-13.9%，創歷史新高。

研華說明，雖然供應鏈缺料情形較上半年好，但問題還是存在，第四季預估有 4000-5000 萬美元的營收遞延到明年第一季出貨；至於中國限電政策，並不影響昆山廠運作，但供應鏈多少受影響，也是第四季的不確定因素之一。

另一方面，研華接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 出現下滑，對此，公司經營團隊認為，主要原因還是反應缺料狀況好轉，雖然有部分重複下單情形，但預計影響不到 20%。

以各市場及應用狀況來看，研華直言，中國下半年訂單動能放緩，但在 5G 基礎建設上還是看到很多機會；歐美市場雖然復甦較中國晚，但成長在下半年趕上，原先受到疫情較嚴重的博弈訂單更擺脫谷底，另外，在網通、AI 以及物聯網等應用都看到明確發展。