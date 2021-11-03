〈台股盤後〉半年線反壓蓋頭 大盤量縮小漲56點

台股在類股輪動下，航運及原物料類股試圖接棒，扛起突破半年線的大任，指數終場小漲 56.19 點，收 17122.16 點，市場成交值萎縮為 3261 億元，市場專家仍看好元宇宙、低軌衛星相關概念股。

今天台股以航運、被動元件、記憶體及面板族群在盤中表現較強勢，ABF 族群除欣興 (3037-TW) 下跌，南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 都收紅。

證券分析師黃漢成說，台股面臨半年線反壓，加權股價指數難有大漲表現，研判近期以小漲、小跌盤整格局居多，雖然貨櫃航運三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 收盤漲幅約 6%，但目前市場元宇宙、低軌衛星相關概念股，仍將雄踞近期市場話題主流。

黃漢成說，宏達電 (2498-TW)、昇達科 (3491-TW) 今日股價都收紅，且昇達科以漲停 145 元作收，顯示市場人氣未退潮，就今天盤中貨櫃航運族群股價收漲來看，研判為市場投資人針對各公司即將發布的 2021 年第三季財報進場卡位。

在美國聯準會 (Fed) 召開前，市場也將因此觀望，今天早盤台股集中市場開在 17087.89 點，最低 17080.51 點，最高 17153.76 點，終場指數收盤報 17122.16 點，市場成交值萎縮為 3261 億元，成交值較昨日的 3872 億元萎縮。

權值股表現方面，台積電 (2330-TW) 收平盤，收盤價報 592 元，鴻海 (2317-TW) 收盤價報 107.5 元，也是平盤作收，大立光 (3008-TW) 收盤價較昨日上漲 20 元，收在 2070 元。