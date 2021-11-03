明天將是台股多空關鍵日 關於Taper 四件你必須知道的事

大盤持續狹幅震盪 明天將是多空關鍵日

台股今日沒有意外，一樣是狹幅震盪格局，指數終場收 17122.16，上漲 56.19 點，成交量為 3,261 億元，連續五天維持在 3,000 億元以上，在籌碼方面，三大法人合計買超 25.38 億元，其中投信賣超 19.69 億元，在期貨未平倉方面，外資回補 900 口空單。整體來說，大盤始終跨不過半年線，但就如同我先前所說，目前消息面大於技術面及籌碼面，市場上明顯在等 FED 表態 TAPER 事宜，明天大盤預計將會表態，不管是向上還向下，能突破盤整區間就是好事，因為至少方向出來了。

關於 Taper 四件你必須知道的事

今天晚上 FED 即宣布最新貨幣決策以及 TAPER 計畫，那麼關於 Taper，我想網路上相關的文章是數不勝數，我自己本身也在這分析過好幾次，在此就不在贅述，今日我就簡單將之整理出四點，供投資人參考。

年底前啟動 Taper 是集體共識，預計 11 月開始

啟動 Taper 代表美國經濟、就業恢復良好

若通膨未明顯改善，最快明年 7 月升息

通常公布 taper 或緊縮政策後，股市會震盪後再創新高

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