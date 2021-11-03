半導體需求旺 榮化斥47億元台美兩地大擴產

李長榮化工今 (3) 日宣布，將在美國亞利桑那州建電子級異丙醇 (EIPA) 廠，同時在中科建廠，年產能各 3 萬噸，預計 2024 年同步量產，總計斥資約新台幣 47 億元；為因應碳中和趨勢，也在高雄楠梓打造循環材料創新研發基地，開發生質琥珀酸等新品，搶攻電動車、折疊螢幕等商機。

榮化今日舉行循環材料創新研發基地亮相記者會，3 年來累計已投入 20 億元，用於創新材料研發，已開發出包括生質琥珀酸 BSA 、熱塑性動態交聯彈性體 TPV 等新品。

榮化為半導體製程洗劑電子級異丙醇 (EIPA) 供應商，總經理劉文龍指出，電子級異丙醇已供應國際半導體大廠製程中晶圓清潔，尤其 7 奈米以下先進製程，目前只有 2 家化學品廠商有能力供應，另一家為日廠。

為因應客戶需求，榮化將投資 1 億美元，在亞利桑那州建廠，規劃電子級異丙醇年產能 3 萬噸，目前已通過環評，預計 2022 年第一季動土，2024 年正式量產。

除美國外，榮化也在台加碼投資，投入 19 億元進入中科，同樣規劃建置年產能 3 萬噸的電子級異丙醇產能，預計明年稍晚動工，目標同樣是 2024 年完工；在台美新產能加入後，榮化的電子級異丙醇產能將較現在倍增。