【台股龍捲風】元宇宙、車用噴出開始獲利出場 低軌衛星持續噴出

聯準會 QE 退場在即 ，市場更關注聲明中的通膨措辭，尋找升息時機的蛛絲馬跡，而此時的美股還在不斷創歷史高，是基本面過於強勢，還是投資人沒有警覺心！上周台股明顯 OTC 中小型個股表現較佳， 本周雖延續，但日 KD 已死亡交叉了，再來看加權指數，雖然季線站上去了，但面臨者 18034 及 17633，2 個高點連結出來的反壓，且目前也是日 KD 死亡交叉，這裡追高風險加大，所以我們連續兩天在賣股票。

外資買超 38.9 億元，投信賣超 19.69 億元，自營商買超 6.15 億元，法人買賣超縮手！該不會震盪走跌吧? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊、NASDAQ 、費半週 KD 已出現黃金交叉，已是「波段多」，短線雖有機會震盪，但震盪後要站在買方！先前請大家留意 TESLA 走勢，在不斷創歷史高後，昨天開始回檔，跟 TESLA 有關的「車用」及「低軌衛星」，開始要留意賣壓囉，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/svtCAszJZ-4

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 今日持續反彈，各位還在船上的水手辛苦了！這族群急跌本來就會反彈，目前反彈開始要面臨季顯反壓！手中持有的人開始要盯盤，一旦反壓無法越過，可能還是要先賣一趟喔！有需要幫忙的人可來我 TG：https://t.me/imoney168

過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW 持續軋空，券資比 56.95%) ，再到愛普 (6531-TW 今盤中大跌) 上週請大家留意凌陽 (2401-TW) ，昨天漲停沒鎖住，停利點請自行設好。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

電池股的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 周一請大家觀察周二，週二一大早 TG 有提示要震盪了，目前高檔震盪，沒有的人不要追，有的人停利點務必設好，接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 今全出、嘉晶 (3016-TW)！接者就是印證「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，比價雖會持續，但因短線漲幅過大，這裡就建議讀者也別追了，有的人停利也要設好。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW)，就是指標股帶動位速 (3508-TW)、鈺創 (5351-TW)，而揚明光 (3504-TW) 、中光電 (5371-TW) 也大漲了，近期一堆人開始看好元宇宙，當散戶都進來時，可能要震盪了，所以風險考量下，我們也先全出！等震盪量縮後再找機會買回，相關概念股，放在 FB。

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先前有來拿「低軌衛星」資料的人: 表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 今已飆到 145 元了，其他的公準 (3178-TW)、台揚(2314-TW)、昇貿(3305-TW)、翰荃(8103-TW)、康舒(6282-TW)、系統電(5309-TW)、啟碁(6285-TW)、仲琦(2419-TW)、金寶(2312-TW)，震盪就可留意，而 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 也看好！而馬上要雙 11 了，先前鉅亨網跟大雞分享的網家 (8044-TW)、東森 (2614-TW) 連 2 根漲停、富邦媒(8454-TW) 包含物流等都可留意。

今日雖指數雖上漲 56 點，內資股已飆了好幾波了，恭喜所有讀者了，這裡操作開始要有風險意識，不要用追的。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險