1.75兆美元支出案大力推動電動車 底特律三大車廠獲成最大贏家

由美國總統拜登周四提出的 1.75 兆美元的財政政策提案有望大大提振電動車發展，尤其是底特律三大車商的通用 (GM-US)、福特 (F-US) 與 Stellantis，以及美國郵政署。

眾議院計劃將電動車的每輛車補助額度提高到 1.25 萬美元，包括 4500 美元的工會製造補助和 500 美元電池美國製補貼，並要求 2027 年起美國製造車款才能獲得任何補貼。

預計電動車補貼將在 10 年內花費 156 億美元，其中通用、福特和克萊斯勒母公司 Stellantis 將獲成最大贏家。

美國聯合汽車工人工會 (UAW) 表示，此舉將創造、保留數以萬計的工會勞工。不過，這意味著特斯拉 (TSLA-US) 、本田、豐田等海外車廠電動車的消費者購車時最高僅能獲得 8000 美元的補貼。

這引起外國汽車製造商的不滿，周五有十幾家外國車商敦促加州兩位參議員反對此案，此外，德州、佛州共 11 個州州長也表示反對，表示此政策歧視未加入的業者，危害勞工權益。

墨西哥、加拿大也紛紛表示抗議，認為此補貼違反美墨加貿易協議 (USMCA)，並可能會損害北美汽車業。

此外，電動車補貼還存在一限制，即汽車製造商銷售 20 萬電動車後將失去補貼資格，這間接排除特斯拉。美國能源部長葛蘭何 (Jennifer Granholm) 為此提出解釋，表示希望確保政府盡全力鼓勵企業和勞工真正注重於提高整體美國人的汽車標準。

除三家車廠外，美國郵政署 (USPS) 還將自該法案獲得 60 億美元以採購電動貨車和建設相關基礎設施。該政府機構周五估計，該法案有望使郵政署到 2028 年都將採購電動車，2030 年所有車隊電動車覆蓋率將達 70%。

今年 2 月 USPS 與 Oshkosh 旗下國防子公司簽署 10 年長約，以開發油電混合貨車，總價值可能達 60 億美元。

此外，眾議院還打算推出電動自行車、三輪車的補貼方案，其中商用電動車款將獲得 30% 抵免和 4000 美元的二手電動車補貼。

另外，該提案將授權 35 億美元用於電動、其他綠能車的國內製造轉型，以及提供 30 億美元的貸款專案，重組現有汽車廠以打造更省油的車款，並計劃將拓展至火車、飛機、船隻和超迴路 (Hyperloop) 技術的研發。