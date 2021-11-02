大盤由紅翻黑留下長上影線 專家曝這族群將是Q4最大黑馬

大盤再遭半年線壓回 翻黑留下長上影線 靜待週三 Fed 利率決議

台股今日早盤創下短線新高後，賣壓逐步湧現，在中小型個股跌幅加劇以及權值股漲幅收斂的情況下，指數終場翻黑下跌 2.27 點，收 17065.97 點，成交量放大為 3,872.15 億元，在籌碼方面，三大法人合計賣超 2.31 億元，外資則是逆勢買超 19.62 億元，投信則是賣超 8.53 億元，自營商則賣超 13.40 億元，在期貨未平倉方面，外資則是再增 359 口空單。

就技術面來看，今日大盤再度開高走低，遭到半年線壓回，留下長上影線，顯示目前市場上對於 FED 本週三縮減購債的預期心理還是很強烈，但就過去經驗來看，通常在聯準會宣布縮減購債後，股市在震盪過後會再創新高，因此我覺得投資朋友不必太過於恐慌，縮減購債不等於升息，只是將放出去的錢階段性減少，但同樣的，現在也不是適合進場的時候，最好的做法是逐步獲利了結減碼持股，並且在震盪時伺機進場撿便宜。

超級央行週來臨 資金派對即將結束?

如標題所說，超級央行週來臨 資金派對即將結束了嗎? 我在上一段文中已經說過，在聯準會宣布縮減購債後，股市在震盪過後會再創新高，投資朋友不必太過於恐慌，以下是本週全球央行動向一覽表。

美光率先推出最新 Crucial DDR5 記憶體

Micron 美光宣布 Crucial DDR5 個人電腦記憶體產品正式上市，資料傳送速率比前一代 DDR4 記憶體快了 50%，模組容量增加為 DDR4 的四倍，DDR5 記憶體技術升級，提供每核心更大的頻寬，將近有效記憶體頻寬的兩倍，與最新 I12 處理器相容，年底可望再起一波換機潮，而模組廠將是首波受惠族群，其餘像是 DRAM 晶片製造、設計以及主機板等等，也都有望受惠，以下是我整理出的 DDR5 概念股，供投資朋友們參考。

更多盤中即時資訊請點擊以下連結↓↓↓

【理財大亨 YT 頻道】: https://reurl.cc/gzQpXb

【Line@官方粉絲帳號】 : https://reurl.cc/Q9m4jq

【社群網站連結】 : https://linktr.ee/chen1234

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險