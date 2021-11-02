歐盟碳稅 新能源、車電、星鏈產業全面動起來？

萬寶投顧陳子榕指出，台股週一 (11/1) 再度收復萬七關卡，雖然半年線得而復失，但仍收在季線之上，而且季線即將開始扣抵低值，有望翻揚形成支撐。上週我再次提醒大家，在全球乾淨能源需求推升下，太陽能族群不可小覷，我多次為大家推薦的聯合再生 (3576-TW)、安集(6477-TW)、元晶(6443-TW) 週一都攻上漲停，獲利分別再提高至 15％、24％、21％，看好未來發展趨勢，外資週一再買超聯合再生 13,405 張、安集 1,458 張。

早在今年 7 月歐盟就提出了「碳邊境調整機制草案」(CBAM)，預計 2026 年全面徵收碳邊境稅，台灣受到最大衝擊的就是鋼鐵業，中鋼 (2002-TW) 已經決定明年 8 月開始要針對外銷鋼品加收碳附加費，其他業者也打算跟進，鋼鐵業者決定同步擴大節能減碳，而採用的方式就是增加太陽能發電。

太陽能模組價格從去年 10 月以來已經大漲 4 成，加上美國現在抵制新疆多晶矽，使得太陽能上漲趨勢仍看不到天花板，而現在台灣為了在年底前趕上太陽能裝置目標，也宣布調高躉售電價，今年 10～12 月完工的業者，每度電價可提高 0.2245 元，下游業者當然趕緊搶搭裝機潮，太陽能族群今年不但不懼寒冬，而且越來越有光和熱。

而太陽能另一個新出口就是低軌衛星，台灣太陽能龍頭元晶打入 SpaceX 供應鏈，提供太陽能電池片和模組，本季已開始量產出貨；SpaceX 已經發射超過 1,800 顆的衛星，未來每年平均還會再發射 2,000～3,000 顆低軌衛星，而每顆低軌衛星都需要 8,600 多片的太陽能電池片，投資人自己想一想，這樣的商機大不大？

所以隨著低軌衛星進入蓬勃發展，元晶營運動能勢必更加旺盛，法人自 10 月以來已經持續買超元晶逾 8,800 張，股價現在挑戰年線，順利站穩之後有望一飛衝天。

另一檔 SpaceX 供應鏈的昇達科 (3491-TW)，自 10/26 推薦以來多次亮燈漲停，股價已從 91.4 元漲至 145 元，大漲 53.6 元，短短幾個交易日漲幅就高達 58％。

而和 SpaceX 同母胎的特斯拉，最近股價也是狂飆，再創新高，電動車相關族群持續受惠，像是導線架廠順德 (2351-TW) 第四季產品報價再漲雙位數，多項新品也將在第四季試產，業績可望逐步登高，10/15 和大家分享後漲幅已達 30％；另外，10/12 推薦的界霖 (5285-TW) 漲幅也是 30％。

萬寶投顧陳子榕指出，現在進入 11 月份市場緊盯美國聯準會 (Fed) 減債訊息，同時傳出聯準會有可能受到通膨影響，而在明年 7 月提前升息，但美股近期仍頻創新高，加上台股 10 月營收和第三季財報即將公布，預期台股上市櫃第三季獲利有望突破 1 兆元新高紀錄，在台股基本面和整體樂觀氛圍下，將有助於大盤表現。

欣興 (3037-TW) 第三季財報亮眼，第三季營收 281 億元，毛利率 24.13％，較上季的 19.35％，提升 4.78 個百分點，前三季每股獲利 5.6 元。不只載板，其它如軟板、硬板以及 HDI 產品稼動率都因旺季提升，產品組合優化，在 ABF 供不應求仍持續下，新產能逐漸到位，明年的獲利表現會更好，訂單一路可看到 2025 年。

元晶 (6443-TW) 因第四季進入太陽電廠裝機高峰，加上美系客戶大尺寸電池接單挹注，預期單季勉力損平，甚至小賺。 經濟部能源局決議，在第四季完工者，每度電外加費率 0.2245 元，平均增加補貼約 5％，估讓元晶產品報價墊高 5～10％，並反映在第四季。技術面上，股價突破所有均線，剛剛站上年線，偏多看待。

聯合再生 (3576-TW) 受惠全球乾淨能源發展，旗下三大產品線太陽能製造、系統工程、儲能系統三大事業同步起飛，除了已經拿下國內太陽能案場標案累計 230MW，近期也打入中南美洲大型電腦供應商，加上美國太陽能轉單湧入，訂單上看至明年首季，預估第四季營收步步高升，且年底前還有 30MW 太陽能案場掛表，明年則包含漁電共生、地層下陷區，至少有 300MW 太陽能案場開發，未來營運動能強勁。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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