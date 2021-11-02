福斯與戴姆勒福音！特斯拉充電站開放計畫荷蘭首先試辦

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (1 日) 宣布，充電站開放計畫於荷蘭試辦，戴姆勒 (Daimler)、福斯(Volkswagen) 等其他品牌電動車可於當地開始使用特斯拉的超級充電站，特斯拉期望藉由分享充電站促進電動車普及化。

特斯拉表示，該計畫將在荷蘭開放 10 個充電站進行測試，當地非特斯拉電動車駕駛如今可以透過特斯拉的軟體使用超級充電站 (Superchargers)。特斯拉用戶仍可繼續使用這些充電站，該公司將密切監測每個充電站的壅塞情況。

特斯拉荷蘭超級充電站開放站點 (圖: 路透)

特斯拉表示：「這次的試辦實踐加速全球再生能源轉型的使命。」

特斯拉目前在歐洲採用組合充電系統 (CCS) 標準，超級充電站的試辦將開放給該系統的電動車使用，這對於 BMW、賓士製造商戴姆勒、福特、旗下擁有奧迪與保時捷的福斯汽車而言是一大福音。

特斯拉表示，非特斯拉駕駛充電費將包括額外費用，以利特斯拉充電站支援更多車款和調整場地和適應這些車輛，不過，加入付費會員可獲得更多優惠。

目前特斯拉快充網路在全球擁有超過 2.5 萬座超級充電站，其他汽車製造商也正在組成聯盟或投資新創公司，來建置自身的充電網路。

特斯拉上周市值首次突破 1 兆美元，股價近期持續走高，特斯拉周一股價上漲 8.49%，盤後續攻上漲 1.03% 至每股 1221 美元。儘管面臨供應鏈問題、晶片短缺，受惠於需求成長強勁以及產能逐步開出，該公司第三季交車量創單季紀錄，今年交車目標有望達標。