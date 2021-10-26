特斯拉市值破兆 展望樂觀推升國內供應鏈出貨

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 傳拿下赫茲大單，股價大漲帶動市值突破 1 兆美元，法人樂觀看，特斯拉產能利率用持續提升，且未來新廠效益將顯現，預料台灣主要供應鏈業者明後年仍將持續受惠特斯拉的拉貨需求，相關概念股包含智伸科 (4551-TW)、和大 (1536-TW) 和貿聯 - KY(3665-TW) 等。

智伸科指出，各國政府努力推動政策 2030 年前電動車成為車市的主流，目前手握多款電動車傳動系統的相關關鍵零組件產品，正密切開發中，預期未來相關關鍵零組件產品的需求持續上升。

為因應客戶長期成長需求，和大表示，大里廠將擴增產線增建大里新廠，以加速內部物料運籌調配與管理，並啟動嘉義五廠營建工程與設備規劃，預計明年動工興建。

法人指出，特斯拉 Fremont 工廠過去 4 季生產了 43 萬台電動車，在新款 Model S 和 X 量產後，產能利用率將持續提升。

另一方面，特斯拉兩座新廠將啟用，雖初期將有成本費用的提升，但參考上海廠過去經驗，物來新廠效益顯現可期，看好將進一步提升獲利率。

由於特斯拉第三季毛利率和營益率優於市場預期，並超越同業平均水準，法人高度看好，特斯拉 4 大車款極限年銷量有望達 200 萬台左右，比起今年預估 90 萬台仍有很大成長空間，若加計租車市場，則潛在成長空間更大，而國內相關供應鏈明後年仍將可且持續受惠來自特斯拉的需求貢獻。