臉書改名Meta後 元宇宙概念加密貨幣「Mana」暴漲成幣圈黑馬

自臉書 (FB-US) 在上周正式改名為「Meta」，將營運重心放在元宇宙（Metaverse）後，一款鮮為人知的元宇宙先驅加密貨幣「Mana」上周跟著暴漲 400%，意味著幣圈投資人對元宇宙概念投下信任票。

CoinMarketCap 數據顯示，Mana 的價格在上周六暴漲 400%，創下每枚 4.16 美元的歷史新高，不過之後價格開始回落，截稿前，Mana 報 3.14 美元，24 小時內上漲 12.7%。

Mana 於 2017 年推出，是以太坊區塊鏈上第一個也是迄今為止最大的多人角色扮演遊戲元宇宙「Decentraland」的代幣，玩家可透過 Mana 買賣 Decentraland 中的資產，而 Decentraland 被視為是元宇宙的先驅之一。

加密貨幣交易所 Luno 的亞太負責人 Vijay Ayyar 表示，在臉書更名背後，Mana 與其他與元宇宙相關的加密貨幣正在上漲，這被視為越來越多人接受元宇宙趨勢的跡象。

Ayyar 說：「我把這種現象解讀為投機者與投資者對元宇宙投下信任票，認為元宇宙的概念正在進入大眾主流意識，而且很快就會被接受。」

Ayyar 稱，自上月全球最大加密貨幣比特幣達到近 6.7 萬美元的紀錄新高後，投資人對比特幣的興趣開始減弱，因此投資人開始物色其他較小型的加密或同類型的競爭幣（Altcoin）。

他說：「通常情況下，一旦比特幣突破歷史新高，我們就會看到資金流入其他同類型的競爭幣。」

此外，柴犬幣上周價格飆漲，市值超車狗狗幣，成了名副其實的「狗狗幣殺手」，外接紛紛揣測線上券商羅賓漢 (HOOD-US) 是否會將柴犬幣新增至平台上交易，但到目前為止羅賓漢仍未給出答案。

截稿前，柴犬幣報 0.00007110 美元，24 小時內上漲 6%，市值達 390 億美元，為排名第九大加密貨幣，狗狗幣報 0.272336 美元，24 小時內上漲 5.3%，市值為 357 億美元，排名第十大加密貨幣。