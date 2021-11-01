永豐DAWHO突破百萬戶 新戶占比近8成

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行數位帳戶「大戶 DAWHO」上市短短一年，開戶數即搶進市場前三大，今 (1) 日更宣布最新統計，大戶 DAWHO 開戶數於 9 月底正式突破百萬戶大關，其中新戶占比近 8 成，為銀行客群帶來嶄新風貌。

永豐銀行表示，DAWHO 於 2019 年 6 月上線後聚焦年輕世代，鎖定 25 到 39 歲、收入排名前 20% 的年輕「亨利族」，挹注大量嶄新客群活水，尤其 DAWHO 整合個人常用四大核心服務，包括：消費、投資、儲蓄與彈性資金，方便客戶一鍵管理，帶動 DAWHO 客戶與永豐的往來商品數相較既有客戶高出 82 %，讓年輕族群與銀行建立緊密的互動關係。

同時，為鼓勵年輕族群創造「存款、理財、消費」的正循環， DAWHO 整合集團資源，串連永豐金證券推出「大戶投」，可以直接綁定 DAWHO 為股票交割戶，截至今 (2021) 年 10 月 15 日已累積逾 15 萬用戶完成綁定。

永豐銀進一步表示，該行在今年第二季已經推出 DAWHO APP，可直接執行存股交易，並顯示證券資產的功能；第四季也領先業界推出一次完成銀證開戶申請功能，滿足客戶一站開立 DAWHO 數位帳戶、以及永豐金證券戶的需求，透過更便捷且直覺的開戶流程，大幅節省客戶的開戶時間成本。

展望未來，DAWHO 除了深化客群經營力道，並以數據為基礎推動客製化服務，也將持續探索更多場景運用。同時，為貼近年輕世代思維，DAWHO 團隊成立初始即廣募不同背景人才，平均年齡約 30 歲，除定期舉辦工作坊進行跨部門交流外，DAWHO 也鼓勵同仁發展多元能力、成為π型人才，例如，產品研發人員解決技術問題須同步考量使用者體驗流程，提供一次到位的無斷點服務生態系。